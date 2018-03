El mejor amigo de Macri asumió como vicepresidente del Merval

José Anunciado Cirillo fue el hombre clave para que Nicolás Caputo desembarcara como vicepresidente en el Mercado de Valores. Intimo de Mauricio, había sido vicepresidente tercero de Boca Juniors cuando Macri fue presidente. Cuando Sevel salió a la Bolsa, el agente fue Cirillo, y fue el agente bursátil de Macri de toda la vida, al punto que de las tres acciones del Merval que tenía, una pertenecía a Macri.

De su círculo más íntimo, ya estuvo tres veces en la quinta presidencial de Olivos. Pero estaba enfrentado con Ernesto Allaria, el nuevo presidente del Merval (y hombre fuerte incluso cuando estuvo en las sombras, con la figura creada ad hoc de delegado del directorio, porque reglamentariamente debía tomarse un descanso), hasta que hace dos meses un amigo de ambos los convenció de sentarse nuevamente juntos.

Como director independiente del Merval, Nicky compartirá el mismo puesto y las reuniones de directorio con otro Nicolás Scioli, el hermano menor del ex gobernador bonaerense, a quien desde el Merval fueron a buscar cuando todas las encuestas daban a Daniel como el próximo presidente de los argentinos.

La misión central de Caputo será lograr que la Comisión Nacional de Valores apruebe B&MA, el nuevo mercado con la integración de la Bolsa y el Merval, que fue demorado porque el kirchnerismo nunca lo aprobó, pese a tener a Scioli junior en el directorio tratando de lograrlo. Una vez aprobado B&MA, se hará efectiva la escisión con Merval y cualquier minorista podrá comprar acciones del nuevo mercado, que saldrá a cotizar.

De hecho, el mes que viene vendrán los directivos del Bovespa (la Bolsa de Valores de San Pablo, la séptima más importante del mundo) con una oferta bajo el brazo: quieren entrar a B&MA, pero si aún no está aprobado, podrían comprar un porcentaje del Merval. No creen que sea más del 10%, que hoy vale u$s 28 millones. También hay fondos de inversión de Estados Unidos, Inglaterra y Asia consultando para comprar una participación.

Caputo es dueño de cinco compañías cotizantes (Mirgor, Transportadora de Gas del Norte, Caputo, Ecogas y Central Puerto) y apuesta a que haya un mayor número de empresas argentinas en la Bolsa.

Nicky integrará la mesa chica junto con el secretario, Luis Alvarez; el tesorero, Alexander Zawadzki (de tan sólo 27 años) y el presidente Allaria, quien preside la sociedad de bolsa número uno en el ranking semestral.

También se incorporará una mujer al Merval: Clara Navarro Viola, hija de del tradicional agente de bolsa Jorge Navarro Viola, será consejera de vigilancia titular.

En tanto, hoy serán las elecciones en la Bolsa, con lista única por el oficialismo encabezada por Alberto Molinari (uno de los siete agentes con los que opera Adelmo Gabbi), donde sobresalen los nombres de Dario Werthein y Cristiano Ratazzi. También figuran Pablo Cairoli, César Tortorella, Héctor Orlando, José Lalor, Ricardo Baccarin, Ruben Mustica e Ignacio Noel. Se descuenta que Gabbi será reelecto como presidente, ya que es muy difícil ganarle, por el apoyo que tiene dentro de la institución: las mujeres y la colectividad siempre sufragian a su favor.