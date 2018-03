Hoy y mañana otra vez se podrán obtener dólares a menos de $ 15

Hoy y mañana, el Gobierno licitará cuatro nuevas series de Letras del Tesoro y dos nuevos bonos en dólares. La decisión apunta a refinanciar parcialmente los vencimientos que debe enfrentar el país este mes tanto por Letes como por el Bonar X. Pero las Letras, además, ofrecen a los ahorristas la posibilidad de comprar dólares a un precio mucho menor que de cualquier banco, aunque con un diferimiento de entre tres meses y un año para hacerse de las divisas.

El Gobierno tiene previsto emitir en total u$s 2500 millones en Letras: u$s 500 millones a tres meses, otros u$s 750 millones a seis meses, otros u$s 750 millones a nueve meses y los restantes u$s 500 millones, a un año.

El "interés" que pagan las Letras surge en realidad del precio que se fija para cada una: por cada plancha de u$s 1000 de valor nominal; el inversor recibe al vencimiento u$s 1000 dólares, sin ningún otro interés, pero antes las compró a un valor más bajo: a u$s 993,77 para las Letes a 88 días (vencimiento el 14 de julio), lo cual representa una tasa nominal anual del 2,60%; a u$s u$s 985,98 para los papeles a 179 días (vencimiento el 13 de octubre), que representan una TNA del 2,90%; a u$s 977,09 para la deuda a 270 días (vencimiento el 12 de enero), que representan una tasa del 3,17%; y a u$s 966,73 para las Letras a 375 días (vencimiento el 27 de abril del 2018), lo que representa una TNA del 3,35%.

Las Letras pueden pagarse en pesos o en dólares. Si se hace en pesos, el valor que se tomará es el de referencia de la Comunicación A 3500 del Banco Central del lunes. Como es un dólar mayorista, es bastante más bajo que el precio que un ahorrista o inversor tiene que pagar en un banco minorista. A falta todavía de la comunicación de mañana, la referencia que hay es la del viernes: $ 15,3745 por dólar.

Dado que lo que se paga por cada u$s 1000 de valor nominal, eso implica un valor de $ 15,28 por dólar para quien espere al 14 de julio para tener sus divisas; de $ 15,16 para el que aguarde al 13 de octubre; de $ 15,02 para el que espere al 12 de enero y de $ 14,86 para quien esté dispuesto a esperar un año (con el valor de referencia del viernes –el de mañana lunes es en realidad el definitivo-, quien compre una Lete a un año pagará $ 14.862 y el 27 de abril del año que viene recuperará u$s 1000, más algún gasto que deberá hacer por la intermediación).

En cuanto a los bonos, el Gobierno licitará en total u$s 3500 millones con una tasa del 5,75% para un título a ocho años y del 7,625% para otro que vence en 2037. A diferencia de la licitación de Letes –que es por suscripción-, la de bonos tiene un tramo competitivo, por lo que se determinará un precio de corte (valor por cada u$s 1000 nominales) que puede terminar implicando una tasa menor o mayor a la pautada.

La recepción de ofertas para ambos instrumentos comenzará a las 10 del lunes y finalizará a las 15 del martes.