El índice accionario Rofex20 fue el segundo producto mas negociado en Rofex la semana pasada

El volumen promedio diario (ADV) de los futuros y opciones (FyO) negociados en ROFEX y MATba durante la primera semana de agosto alcanzó los 846.196 contratos, un 4% por debajo de su semana previa y un 13% por encima del ADV del 2018 (751.120 contratos).

En un informe elaborado por Rofex señalan que “en lo que va del año se llevan negociados más de 105 millones de contratos negociados de FyO de Dólar. A este ritmo, la proyección para fin de año superaría los 178 millones de contratos, lo que implicaría, en caso de concretarse, un aumento del 20% respecto a la operatoria récord del año pasado (148 millones de contratos)”.

Por otro lado, en el mismo informe resaltan que el volumen promedio semanal de futuros sobre índice de acciones Rofex20 (RFX20), fue de 5849 contratos, consolidándose como el segundo producto más negociado en ROFEX durante la semana pasada.

Futuro dólar

En lo que respecta a los futuros de dólar, en el informe de Rofex detallan como los futuros han acompañado la baja del tipo de cambio de las ultimas jornadas. “En lo que respecta a agosto, el tipo de cambio mayorista relevado por el BCRA (Com. A 3500) finalizó la semana en $ 27,3817, apreciándose 0,11% respecto a la semana previa.

“Las cotizaciones de todas las posiciones de futuros en ROFEX al cierre de la semana (viernes 3/8) se ubicaron en promedio un 0,9% por debajo en comparación a su cotización del viernes previo (27/7). En particular, en el tramo corto de la curva se presentaron caídas superiores al 1% (DLR082018, DLR092018 y DLR102018)”.

Por otro lado, se desprende del informe que las primeras dos posiciones listadas de Futuros y opciones de dólar en ROFEX -con vencimiento en julio y agosto 2018- concentraron el 65% del volumen total semanal. “Lo mismo ocurrió con el interés abierto donde, en conjunto, ambas posiciones concentraron el 60% de los contratos abiertos promedio de la semana”, destacan los analistas de Rofex.

Rofex20

Yendo al índice Rofex20, desde la compañía agregan que el índice accionario ROFEX 20 finalizó julio en $ 33.746, mostrando un crecimiento del 11% en su cotización vs el último día de junio, gracias a la calma cambiaria doméstica y a una mayor estabilidad en los mercados del mundo durante el mes.

“En cuanto a la operatoria de FyO de RFX20, el ADV de la semana pasada se ubicó en 5849 contratos, 44% mas respecto a la semana anterior. Por su parte, el interés abierto del RFX20 promedió 6.383 contratos, por encima de los 5253 contratos abiertos de la semana previa, marcando un nuevo récord y reflejando el interés creciente por este producto”, informan los analistas de Rofex en su informe

Por ultimo, medido en pesos, el ADV nocional de los futuros y opciones del índice RFX20 durante la primera semana de agosto se ubicó en $ 210 millones, vs. $ 149 millones en su semana previa. “En el mercado de contado, el ADV de las acciones componentes del RFX20 fue de $ 489 millones (vs. $ 512 millones en la semana previa). De esta manera, el volumen en derivados de RFX20 representó el 43% del volumen negociado en las acciones constituyentes del índice el mercado de contado (vs. 29% la semana previa)”, cierran desde Rofex.