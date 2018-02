El fondo de inversión más grande del mundo quiere hacer pie en Argentina

El año pasado hizo un cóctel en la Argentina donde estuvo hasta el ministro de Finanzas, ‘Toto’ Caputo. En noviembre pasado, su presidente, Larry Fink, aprovechó la gira del Mauricio Macri por Nueva York para organizarle un almuerzo en sus headquarters en la calle 52, pleno corazón de Manhattan. BlackRock, la empresa en cuestión, que este año cumplirá 30 años de vida, es considerado el fondo de inversión más grande del mundo, al administrar activos por u$s 5,7 billones en 70 oficinas repartidas en 30 países, pero con clientes en 100 países. Tal es su tamaño a nivel financiero que es considerado en el sector como el "banco en las sombras" más importante del mundo.

Consultada por este diario, Jessica Greaney, directora de BlackRock, no quiso dar mayores detalles de su desembarco. Sin embargo, El Cronista pudo confirmar por fuentes allegadas que están mirando con gran interés a la Argentina y están explorando recursos adicionales para estar listos una vez que el país sea ascendido a mercado emergente. De hecho, están a la búsqueda de ejecutivos comerciales para cubrir la demanda de los clientes en la Argentina, con miras a que se apruebe pronto la reforma de la ley de mercado de capitales.

No es para menos: la Argentina fue la bolsa de mayor rentabilidad en 2017 y este 2018 es muy prometedor debido a "Argentina emergente". Esto motiva el desembarco de big players, como Franklin Templeton, que se está llevando todos los bonos en pesos que puede en el exterior, comenzando por los bonos soberanos a tasa fija que tiene principalmente JPMorgan. También preguntó por bonos CER, pero localmente, en especial el PAR.

Julius Baer, el tercer banco más grande de Suiza, que gestiona activos por u$s 336.000 millones, es otro caso. Según pudo saber El Cronista, están mirando todo el mercado latinoamericano. Argentina claramente es un país interesante para ellos, ya que son optimistas sobre sus perspectivas macro. El 15 de diciembre hubo un cambio de mando: se fue Gustavo Raitzin y asumió Beatriz Sánchez, nueva responsable para América Latina y miembro del Consejo Ejecutivo de Bank Julius Baer. Viene de trabajar en Goldman Sachs, donde ocupó varios altos cargos ejecutivos relacionados con América Latina durante los últimos nueve años, recientemente el de directora ejecutiva y presidenta de Gestión de Patrimonios Privados para América Latina. En mayo, Julius Baer quiso instalarse en el país comprando 20% de la sociedad bursátil TPCG, para luego adquirir un porcentaje mayor, pero el deal se cayó. Su competidor, el Credit Suisse, es otro de los que están tanteando a algunos agentes bursátiles locales para ver de qué forma podrían llegar a desembarcar.

El avispero está movido, ya que se viene una fusión de brokers online con bancos: Itau, XP Investimentos y tres grupos financieros locales son los interesados en comprarle a Facundo Garretón (hoy diputado tucumano por el PRO) InvertirOnLine (IOL), operación que se estima se hará antes de mitad de año, ya que se habría firmado el acuerdo de confidencialidad. En IOL se jactan de ser el líder de Argentina en cantidad de transacciones (no en monto, donde lidera Allaria), en ser los que más clientes minoristas tienen y en dominar el negocio online. Itau picó en punta en su momento con buena oferta, XP que es socio en Brasil, quiere tener control y hay diferencia entre ellos. De los locales, uno de ellos está bastante avanzando. El valor de la empresa depende: Argentina podría rondar los $ 1000 millones, pero si incluye también las operaciones internacionales es otro valor, ya que IOL tiene parte de Bulltick.

La CNV ya le dio la licencia al gigante brasileño BTG Pactual, que desde septiembre pasado comenzó a operar. Contrató al ex CEO de Puente, Emilio Ilac y al ex managing director de Sales & Trading, Brian Joseph. También al ex jefe de Estrategia de Puente, Alejo Costa y al ex International Institucional Sales de Puente, Manuel Castellanos.

A fines del año pasado, Morgan Stanley (MS) contrató a Sebastián Reynal, ex presidente del Deutsche, para volver a operar en el país. Argentina será el tercer hub regional. Apuntan a mercados internacionales de deuda y emisión de acciones. El jefe de Mercados Accionarios de América Latina de MS, Manuel García Diez, que estaba en Nueva York, va a seguir con el mismo rol de Latam, pero ahora con base en Buenos Aires.