El financiamiento en el mercado de capitales en agosto cayó 30% frente al mes anterior

El financiamiento en el mercado de capitales ascendió a $ 66.697 millones durante el mes de agosto y registró así una suba interanual del 401% pero un descenso de 30,2% respecto al mes anterior. Así lo informó este viernes la Comisión Nacional de Valores (CNV), a través de un anticipo de su informe mensual.

Según reveló el trabajo, el financiamiento total obtenido en el octavo mes del año revela una marcada desaceleración respecto de los $ 95.622 millones que se habían registrado en julio. Cabe recordar, sin embargo, que en el séptimo mes del año el financiamiento había crecido un 75,6% frente a junio, impulsado por la emisión de 18 Obligaciones Negociables (ON) que representaron el 78% del total acumulado.

Respecto a la comparación interanual y la significativa suba de 401% registrada, en tanto, es preciso recordar que en agosto de 2019 el financiamiento en el mercado de capitales se desplomó a $ 13.307 millones luego de la incertidumbre política y económica que provocó el resultado de las elecciones PASO.

No obstante, también es cierto que los fuertes incrementos que arrojan las comparaciones interanuales no se limitan solo al mes de agosto. Prueba de ello puede verse en que financiamiento acumulado en los primeros ocho meses del año ascendió a $ 433.959 millones, un 95% superior al mismo período del año anterior. Por otra parte, el acumulado de los últimos 12 meses alcanzó los $ 536.578 millones, un 94% mayor al período inmediatamente anterior. Medido en dólares, precisó el ente regulador, la variación es positiva en 22%, pasando de u$s 6699 millones a u$s 8179 millones.

Evolución del financiamiento en el último año. Fuente: CNV

Entre los motivos que explican esta significativa suba del financiamiento en el mercado de capitales local, teniendo en cuenta que la incertidumbre económica y financiera lejos está de disiparse, bien vale recordar que se dan en un contexto de cepo que impide la dolarización de carteras, alta emisión monetaria y desplome de ventas para las empresas por la pandemia. Además, se suma también el hecho de que el reperfilamiento de la deuda en el segundo semestre de 2019 provocó una ruptura de la financiación tanto en pesos como en dólares.

Según revela el adelanto del informe dado a conocer este viernes por la CNV, en agosto se emitieron 24 ON por $ 50.922 millones. Esta cifra representó un 76% del financiamiento mensual.

Además, se emitieron 9 ON dólar linked por u$s 209 millones ($ 15.352 millones). De esta manera, en lo que va del año, se han emitido 41 ON de este tipo por un monto de u$s 1077 millones ($ 75.046 millones), lo que representa un 25% del total emitido durante este período.

Asimismo, la CNV destacó que se colocaron 5 ON PyME Garantizada por $ 160 millones.

Otro de los puntos salientes del trabajo expuso que el volumen nominal negociado de Cheques de Pago Diferido (CPD) en agosto ascendió a $ 11.812 millones, un 18% del financiamiento total, representando éste una variación positiva de 101% en términos interanuales pero un descenso de 23% respecto a julio. Se incrementó, además, la participación de los CPD electrónicos (Echeq) en el flujo de financiamiento mensual, alcanzando el 54% del total negociado. Desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la negociación de este instrumento digital asciende a $ 29.802 millones.

El resto de los instrumentos PyME, los pagarés y las Facturas de Crédito Electrónicas (FCE), adelantó la CNV, se negociaron por $ 690 millones y $ 169 millones respectivamente, acumulando el 1% del financiamiento mensual. Los pagarés del segmento directo representaron el 85% de lo negociado mediante este instrumento, con tasas de interés 7,5 puntos porcentuales menores a las de sus pares avalados. Además, se colocaron 9 Fideicomisos Financieros (FF) por un total de $ 3105 millones (5% del financiamiento total).

“Destacan las subas en los montos emitidos de ON (+139%) y en los negociados de CPD (+93%)”, subayó la entidad, al tiempo que reconoció: “Por el contrario, FF registra una caída de 28% y pagarés de 66%”.

Adrián Cosentino, presidente del organismo, ponderó la dinámica positiva de los registros y consideró "altamente positivo que desde el mercado de capitales puedan traccionarse recursos que impacten en la economía" como lo demuestran las 24 emisiones de ON, ON dólar linked y ON PyME.