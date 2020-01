El financiamiento PYME en el mercado de capitales creció 142% en 2019

El segmento de financiamiento negoció instrumentos de financiamiento Pyme por un total de $106.230 millones, un 142% más que en 2018. Pese a la volatilidad que atraviesa el mercado a la espera del canje de la deuda soberana, la tasa promedio del descuento de cheques avalados por Sociedades de Garantía Recíproca descendió por tercer mes consecutivo. En diciembre la tasa de descuento bajó 12 puntos porcentuales ubicándose en torno a 30% al cierre del mes.

El año que acaba de pasar no fue fácil para el mercado de capitales y mucho menos para las Pymes. Pese a ello, el mercado de capitales se destacó como un actor fundamental para dar soluciones financieras al estrés financiero que sufrieron y sufren las pequeñas y medianas empresas actualmente.

Según datos provistos por el Mercado Argentino de Valores (MAV), el financiamiento para las Pymes a través del Mercado de Capitales nos muestra un acumulado anual que arriba a los $106.230 millones, esto es un 142% más que el acumulado 2018. Ese monto surge de considerar los volúmenes acumulados de Cheque de Pago Diferido, Pagarés y Facturas de Crédito Electrónicas.

Fernando Luciani, director ejecutivo y CEO del Mercado Argentino de Valores (MAV) remarcó que durante el año que concluyó, uno de los objetivos que tenían desde MAV era alcanzar los u$s 1.000 millones en financiamiento para las Pymes, objetivo que se ha superado ampliamente ya que se alcanzó un financiamiento total de u$s 2.217 millones puestos en financiación para las pequeñas y medianas empresas

“Todos los días a través de MAV se fondean miles de Pymes, es decir, dinamizamos el financiamiento para el sector que representa al 90% de las empresas argentinas que, al mismo tiempo, son las generadoras del 70% del empleo”, afirmó.

Por su parte, Matías Domínguez, presidente de Avaluar destacó que el crédito a las Pymes durante el 2019, estuvo marcado por el deterioro registrado en sus variables financieras y económicas, razón por la cual los requerimientos de financiación se concentraron en la obtención de capital de trabajo.

“Pese al contexto, el 2019 año se destacó en el récord de negociación de cheques de pago diferido para Pymes y la contrapartida fue la baja en la cantidad de emisiones de obligaciones negociables y el financiamiento para inversión. La baja en las tasas registrada en los últimos meses en el mercado de capitales permitió darle a las Pymes una mayor capacidad para sobrellevar la situación y se espera que la tendencia se mantenga en el corriente año”, comentó el presidente de Avaluar.

Cheques de pago diferido

Según datos provistos por MAV, el 2019 cerró alcanzando un máximo histórico en el volumen de cheques ya que en diciembre se descontaron $12.266 millones, representando un crecimiento interanual del 124%.

Cristian Villarroel, vicepresidente de Mills SGR remarcó que “la última semana de diciembre registró tasas entorno al 30% promedio para el descuento de cheques, en tanto que en algunas jornadas se situaron aún por debajo. No obstante el volumen acumulado de 2019 asciende a más de $67.700 millones, registrando un crecimiento del 113% respecto de igual periodo de 2018. Además, lentamente el plazo de las operaciones se recupera a niveles promedio de 120 días”, dijo Villarroel.

Por su parte, Andrea Manavella, responsable del financiamiento Pymes de Criteria remarcó con sobresaliente el hecho de que durante el año 2019 se negoció un volumen récord de cheques de pago diferido.

“Es importante destacar que este volumen se dio en un contexto de altas tasas, las cuales alcanzaron en algún momento del año el 70%. Vemos que el mercado de capitales continuó siendo la alternativa de financiamiento para pymes cuando las líneas bancarias disminuyeron o limitaron el plazo. Es decir que 2019 ha sido muy positivo para el financiamiento pyme habiendo logrado un volumen sólo en diciembre de más de $11.000 millones y terminando a fin de año con tasas del 30% o 35% para algunos productos, las cuales las convierte en tasas negativas tanto en términos reales como en dólares”, sostuvo.

El mercado, un socio de las PYMES

La buena evolución del segmento de cheques descontados en el mercado se contrasta contra el financiamiento PYME en el sector bancario y se evidencia como el mercado de capitales funcionó como una herramienta de financiamiento.

“Según datos del BCRA el financiamiento a empresas a través de los bancos cayó 29% en términos reales, a septiembre de 2019. Y si analizamos el segmento pyme es aún mayor. Claramente el mercado de capitales y especialmente las Sociedades de Garantía Reciproca consolidaron su rol de canalizador del financiamiento Pyme, no sólo por el volumen sino por el buen nivel de tasas que permitieron que las Pymes obtengan a lo largo de todo el año, siempre por debajo de los bancos”, afirmó Villarroel.

Pagarés Avalados

Uno de los segmentos que más sufrieron el año pasado fue el de Pagares avalados, que si bien crecieron un 4% respecto de 2018, el desplome del volumen tras las Paso fue significativo.

Cristian Villarroel agregó que los pagarés avalados en dólares cierran el año con un volumen de u$s 174 millones, monto un 4% superior al de 2018.

“Durante diciembre se negociaron u$s 4,5 millones, suma que representa una suba del 110% respecto del pasado mes de noviembre de 2019, y una caída interanual del 50%. Claramente el dinamismo de dicho segmento registrado en el primer semestre de 2019, se vió afectado desde las PASO. Las tasas mantuvieron un promedio del 15%, cuando al cierre del primer semestre de 2019 eran del 0,01%. Respecto de los plazos, los mismos continúan concentrados en operaciones promedio a 180 días”, explicó el vicepresidente de Mills SGR.

Fondos Comunes Pymes

Por su parte, los fondos comunes de inversion Pyme cerraron 2019 con un patrimonio neto de $43.577 millones, registrando un 96% de crecimiento respecto de 2018.

Villarroel afirmó que el mencionado crecimiento estuvo dado en un 40% por el incremento de suscripciones netas, 8.600 millones, y el restante 60% por rentabilidad de dicho segmento.

“El mes de diciembre registró un crecimiento mensual del 8,8% nominal, de los cuales un 45% es decir aproximadamente $1.545 millones corresponde a fondos que ingresaron durante el mes, y el restante 55% al incremento por rentabilidad. Pese al estado general de la industria los FCI PyMEs cierran el año ocupando el 4to. puesto en el segmento general representando un 5,30% del patrimonio total de la industria de FCI, con más de $ 43.500 millones destinados a la compra de activos que financien a pymes”, comentó Villarroel.

La Factura de Crédito Electrónica se consolida

Por último, en cuanto a la factura electrónica, el 2019 cierra con éxito en este segmento dado a que podido comenzar sus operaciones e incorporar una herramienta más para el financiamiento pyme. Desde noviembre de 2019 todos los sectores de la economía comenzaron a estar adheridos a este sistema de facturación, conforme el cronograma establecido por la Secretaria de Simplificación Productiva.

“Cabe destacar que desde diciembre el monto mínimo de negociación de todas las facturas será de $100.000. El 2019 cerró con un volumen acumulado de $880 millones y con más de 680 facturas negociadas. Durante diciembre registró un volumen de facturas en pesos de más de $300 millones y en dólares u$s 466.000. La tasa de negociación de las facturas en pesos cerró el mes de diciembre entorno al 52%”, cerró el vicepresidente de Mills SGR.

Financiamiento 2020

De cara al inicio de 2020, Luciani considera que las perspectivas para MAV son positivas, y desde la compañía ya se encuentran trabajando en la necesidad de volver a reconstruir el capital de trabajo de las empresas Pyme de Argentina con nuevos productos.

“Además del descuento de Cheques de Pago Diferido, Pagarés, Facturas de Crédito Electrónicas, ON Simple, Acciones Pymes, entro otros, estamos focalizados en sumar nuevos instrumentos como por ejemplo el ECHEQ, como así también para robustecer herramientas de reciente lanzamiento como el Pagarés Digital. En MAV venimos protagonizando un verdadero rediseño tecnológico adaptando nuestras plataformas a los instrumentos digitales, que es la tendencia natural de la operatoria bursátil”, explicó el CEO del MAV.

Por su parte, con una visión optimista, desde Avaluar consideran que en cuanto el mercado empiece a mostrar muestras sustentables de mejora, se estima que aparecerá la demanda de las empresas por créditos de más largo plazo para realizar las inversiones postergadas en los últimos tiempos.

“En ese contexto, vemos una mayor relevancia de las Sociedades de Garantía Recíproca para lograr cumplir su objetivo de facilitar el acceso al crédito a las Pymes y en particular AVALUAR SGR está preparada para acompañar ese proceso y sumarse a los programas que se establezcan a tal fin”, cerró Domínguez.

Finalmente, Andrea Manavella, responsable del financiamiento Pymes de Criteria considera que el actual contexto de tasas permite vislumbrar un escenario positivo no sólo en cuanto al crecimiento del volumen de negociación de cheques y facturas, sino también para que los instrumentos más largos como las ON pymes o las ON avaladas, comiencen nuevamente a ser una opción más utilizada.