El fin del cepo no calmó la sed: la fuga de capitales rozó los u$s 10.000 millones en 2016

La fuga de divisas rozó los u$s 10.000 millones a lo largo del año pasado, aún luego de que el último mes del año resultara en un importante ingreso neto de divisas resultado del final del segundo tramo del Sinceramiento Fiscal. La relativa estabilidad cambiaria no evitó que los argentinos optaran por resguardarse en divisas o, quizás, incentivó a tomar cobertura en dólares a precios más bajos.



Según datos publicados la semana pasada por el Banco Central (BCRA), en diciembre pasado hubo ingreso neto de capitales al país gracias al impacto del segundo tramo del blanqueo, por el que se volcaron al mercado cambiario local dólares para el pago del 10% de multa a quienes exteriorizaron sus tenencias fuera del país.



En términos brutos, entraron u$s 6869 millones en el último mes del año, al tiempo que hubo egresos por u$s 4854 millones en el mismo período. El resultado no fue fuga sino todo lo contrario, ingresos de capitales por u$s 2015 millones.



El blanqueo convirtió a diciembre en el único mes con saldo positivo y al balance del año n una salida neta por u$s 9951 millones, resultado de compras de divisas por u$s 28.554 millones y ventas por u$s 18.602 millones.



Debido a la fuga, un salto en los giros de utilidades que llegaron a u$s 3106 millones en el año y déficit en la balanza de servicios por u$s 9004 millones, la cuenta corriente del balance cambiario resultó deficitaria en u$s 15.835 millones en 2016, gracias a que las salidas fueron contrarrestadas por u$s 8093 millones de superávit comercial.



Pero la cuenta capital financió con creces el rojo de la cuenta corriente: terminó con un saldo positivo de u$s 29.588 millones "como consecuencia básicamente de las colocaciones en mercados internacionales, tanto del Gobierno Nacional como de gobiernos locales".



La toma de deuda, entonces, fue la principal explicación de que las reservas del BCRA terminaran el año con un salto de u$s 13.753 millones, después de haber caído u$s 4933 millones en 2015.