El fenómeno de los "t+1": los fondos de Lebac rinden hasta 26,75% y ya son el 30% de la industria

Los llamados fondos t+1 vienen creciendo en popularidad. Cada vez son más los inversores que optan por colocar sus tenencias en cajas de ahorro y cuentas bancarias en estos instrumentos que ofrecen rescate en 24hs. y que tienen por objetivo obtener retornos en pesos con tasas superiores al plazo fijo de 30 días en el mercado mayorista (Badlar) e invertir en títulos de deuda de corto plazo como Lebac, fideicomisos y cauciones. Los retornos dentro de esta categoría de fondos muestran además escasa dispersión y van desde 26,75% al 22%, lo que se explica por la gran participación que tienen las Lebac en las carteras.

Según un informe de Criteria, el fondo t+1 que más ha rendido en lo que va del año es el "Cohen Renta Fija" del Grupo Cohen, ganando un 26,75%, seguido por "Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I"., con 26,61%. Más abajo también se destacan el "MAF Pesos Plus -Clase C", con 26,05% de Grupo Mariva y "Quinquela Estratégico" de Quinquela Fondos, con 25,94%.

Entre los gestores que mayor participación tienen en este segmento, vemos que el 85% son bancos mientras que el 15% restante son gestoras independientes, manejando un total de $ 158.800 millones.

Los participantes bancarios más importantes son Santander Rio Asset Management, con un 18,91% del total administrado en este segmento, seguido por BBVA Frances Asset Management y Galicia Administradora de Fondos S.A. con un 14,4% y 13,8% respectivamente. A su vez, entre las tres gestoras de fondos independientes más importantes se encuentran Megainver, Balanz Capital y Delta Asset Management S.A.

Este tipo de instrumentos son de utilidad para inversores conservadores que buscan un rescate de sus capitales en forma rápida, invirtiendo en activos en moneda local que buscan aprovechar las tasas altas. A su vez, sirven como una importante herramienta para las compañías, permitiéndole optimizar sus cajas chicas y cuentas bancarias a lo largo del mes, brindándoles la posibilidad de aprovechar las tasas que ofrecen las Lebac y otros instrumentos y financiando parte de sus costos con las oportunidades que brinda el mercado en la actualidad.

Sergio González, analista de Asset Management de Criteria, destaca que los fondos t+1 proveen de tranquilidad al inversor conservador ya que su capital, en esta coyuntura, está devengando intereses por encima de la inflación y tiene liquidez en caso de necesitarlo. Debido a estas características la categoría conforma más del 30% del volumen de la industria de fondos.

Mirando hacia adelante, Daniel Vicien, Director Comercial de Fondos Comunes de Inversión de Balanz Capital, plantea qué esperan desde la compañía para el año que viene. "En Balanz prevemos que continuarán las tasas altas en la Lebac. Nuestro t+1 seguría invertido en este instrumento de alta renta y liquidez, dado que no lo vamos a adecuar a la normativa de la Superintendencia de seguros de la Nación. Para este segmento, lanzamos la semana pasada el Fondo Balanz Institucional (listado como Balanz Multimercado), diseñado específicamente para el sector asegurador".

Vicien agrega que el fondo Balanz Ahorro seguirá siendo un fondo mayoritariamente de Lebac mientras persista el nivel de tasas actual, ofreciendo como lo ha hecho en los últimos años, la mejor rentabilidad del mercado en su categoría.

Diego Falcone, Head Portfolio Manager de Cohen SA, sostiene que el fondo Cohen Renta Fija está orientado a inversores corporativos instituciones y minoristas que necesitan administra sus excedentes de liquidez. A su vez, resalta que el fondo está invertido entre el 60-65% en Lebac y el resto en ON y fideicomisos financieros. Esta última parte le ha dado estabilidad a la cartera y ha sido una de las claves del éxito.

"Somos muy cuidadosos con los riesgos que asumimos al incorporar crédito privado en la cartera y en el contexto en que la tasa pasó de 25% a 30% actual y en fondos en los que apostaron mas del 80% de la cartera en Lebac sufrieron e incluso los que apostaron a la parte más larga también fueron golpeados. Tuvimos una actitud conservadora en la parte corta y nunca superando más de dos tercios de la cartera. Eso nos permitió tener una rentabilidad superior por poco pero lo suficiente para posicionarnos por encima de nuestros competidores".

Haciendo un balance del 2017 y mirando hacia 2018, Falcone agrega que "los fondos t+1 se vieron favorecidos por la política de altas tasas de interés del BCRA. Estas han sido las mejores apuestas en general, superando a fondos más sofisticados en renta fija. Mirando hacia 2018, vamos a ver un primer trimestre favorable para estar invertido en pesos. Los inversores invierten en nuestro fondo y lo que se hace es suministrarles una inversión muy poco volátil, con una volatilidad anual es inferior al 1% con un rendimiento positivo y además que los fondos están disponibles en 24 horas. Sirve también para aquellos que buscan apostar al peso".