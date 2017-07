El euro pierde participación como moneda de reserva en bancos centrales

"El dólar es nuestra moneda, pero también es vuestro problema", sostuvo John Connelly, secretario del Tesoro de EE.UU. en los años 1960, para confirmar lo que todos saben: que no hay en el mundo ninguna moneda que le pueda hacer sombra a la hora de buscar un valor refugio.

Y eso a pesar del enorme esfuerzo realizado por la Unión Europea (UE) para poner en órbita al euro hace casi 20 años atrás y poder hacerle frente a una situación que era completamente arbitraria. No se podía concebir la existencia de un gigante económico como la UE que al mismo tiempo fuera un enano monetario.

Si el objetivo europeo de alcanzar la independencia monetaria fue alcanzado, el de "pelearle la cancha" mundial al dólar todavía está lejos de lograrse.

Justamente, el último informe del Banco Central Europeo (BCE) muestra cuán avanzado está en estos momentos el proyecto de dotar al mundo de una segunda moneda de reserva, como forma de diversificar el riesgo y, de paso, ponerle un poco de coto al derecho de señoreaje estadounidense (léase la posibilidad de emitir papel moneda aceptado urbi et orbi). Y, a la luz de los datos, la realidad indica que el euro se encuentra bastante lejos de convertirse en una verdadera alternativa al dólar.

Según el informe del máximo organismo europeo, la participación de la moneda común como reserva de valor entre los bancos centrales cayó por debajo del 20% en 2016. La caída se da en el mercado de cambios, pero también como medio de financiamiento internacional y en el envío de billetes. Este peso relativo es el menor desde el año 2000 y constituye la sexta caída anual consecutiva.

En términos de pagos de bienes y servicios, el peso del euro se mantuvo estable, cerca del 30% mundial, después de tres años de caída.

Mientras tanto, en los mercados financieros la demanda de activos denominados en euros siguió una evolución similar a la de un serrucho: cuando a principios de 2015 el BCE anunció su programa de recompra de activos (el famoso "Quantitative Easing" o QE, versión europea), esta demanda creció. Pero volvió a derrumbarse en la segunda mitad del año, cuando los inversores reaccionaron a la pérdida en la rentabilidad de los activos a tasa fija, en línea con la evolución del QE.

Esta situación también se vivió en el mercado internacional de crédito, donde la participación del euro en emisiones de deuda pasó de un 28% al 22% entre 2015 y 2016, otra muestra de que la moneda común ha venido perdiendo terreno en el mundo.

¿Y dónde está el BCE?

Si este informe muestra cómo se reduce su peso relativo, muchos analistas se preguntan qué medidas podría llegar a tomar el BCE para evitar que el euro siga perdiendo terreno. Pero como afirma Mario Draghi, su presidente, "el desarrollo del euro como divisa internacional no forma parte del mandato del organismo y depende únicamente de los mercados".

Sin embargo, de ahí a no prestarle ninguna atención a la evolución de estas variables es otro cantar. Como decía la famosa publicidad contra el cólera de principios de los años 1990, "No tenga miedo, tenga cuidado". Y el BCE tiene cuidado en que la situación no pase a mayores.

En primer lugar, para el organismo no hace falta alarmarse, puesto que el euro sigue siendo, por lejos, la segunda moneda de reserva internacional. Si el dólar representa hoy un 64% de las reservas de los bancos centrales, el euro se ubica segundo con 19,7% de participación y adelante del yen japonés (4,2%) del yuan (renminbi) chino (1,1%). Difícilmente se reduzca de manera significativa la brecha entre el euro y las demás monedas en el corto o mediano plazo.

Pero además, el euro avanzó en materia de pagos internacionales, pasando del 29,4% en 2015 al 31,3% del total en 2016. Y lo que es más importante, las expectativas de las autoridades europeas son positivas respecto de la evolución de la moneda común, ya que consideran esta caída en su participación internacional como un hecho absolutamente coyuntural.

¿Nada de qué preocuparse?

Según esta apreciación del BCE, los bancos centrales redujeron su exposición al euro en estos últimos años como reacción a la inestabilidad política de la UE (ya sea la crisis de la deuda soberana, el riesgo de salida de Grecia, la crisis bancaria española e italiana, el Brexit, etc.).

"El principal freno planteado por los responsables de la gestión de las reservas de cambio para aumentar su asignación en euros era la relativa debilidad o inestabilidad política de la zona euro. Ahora que los mercados estiman que el riesgo político en la zona euro parece reducirse, esta percepción debería beneficiar a la divisa europea", comentó un funcionario del máximo organismo monetario.

Por otra parte, a pesar de que un 70% de los gerentes de bancos centrales citados por el informe del BCE plantearan como un freno a las tasas de interés negativas de varios títulos públicos de la zona euro, los analistas del organismo consideran que este impacto debería ser relativo.

Pero una duda queda planeando de cara al futuro, y es en qué medida esta menor participación relativa del euro a nivel mundial puede terminar repercutiendo en el despegue definitivo del yuan y/o de otras monedas con menor peso.

Porque si bien el dólar sigue dominando ampliamente en los mercados financieros, también sufrió por la coyuntura de estos últimos años (hoy su peso relativo es el menor desde 1999), mientras que quienes salieron ganando fueron justamente el yuan, el dólar australiano y el dólar canadiense.

"Desde la crisis financiera subprime, el mundo podría estar virando hacia un sistema monetario multipolar", explica el informe. ¿Será suficiente como para que el dólar deje de ser nuestro problema?