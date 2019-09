El ecosistema fintech se ajusta al nuevo panorama de controles cambiarios

Hace un par de días cuando el decreto de Mauricio Macri interrumpió la siesta dominguera, tanto en bancos digitales como en aplicaciones que ofrecen compra venta de billetes 24/7 decidieron suspender esta operación. Primero, hasta que se aclaren las condiciones del "cepo light" y luego, con la regulación del BCRA en la mano, hasta que sus equipos de tecnología pudieran incluir la declaración jurada que deben firmar los clientes en la que se comprometen a no comprar más del tope mensual de u$s 10.0000 en ninguna entidad del sistema financiero.

Así las cosas, el lunes muchos clientes de estos bancos digitales y fintech se encontraron con que no podían realizar operaciones de cambio. Con el correr de las horas la situación comenzó a normalizarse, aunque con algunas excepciones.

En primer lugar, en los bancos digitales, como Brubank, tuvieron que lanzar nuevas versiones de sus apps en los stores que incluyeran los cambios pedidos por el BCRA. Por ejemplo, la entidad financiera Rebanking, que salió hace pocos meses al mercado, con una fuerte apuesta para ofrecer un tipo de cambio más competitivo, subió ayer a las plataformas de IOS y Android la nueva versión de su aplicación, con los nuevos ajustes implementados. En diálogo con El Cronista, Stefano Angeli, CEO de Rebanking explicó: "Tuvimos que hacer nuestros desarrollos para adecuarnos, incluir los límites mensuales por cliente y una declaración jurada que pide el BCRA. Lo bueno es ver cómo las entidades digitales pueden responder rápido a estos cambios", dijo.

Respecto al futuro de su negocio y el de las fintech en general, Angeli sostuvo que los controles cambiarios no afectan sus planes de expansión: "Estamos siempre buscando las oportunidades para explotar las necesidades del mercado y nuestra estrategia es la misma. Luego de la volatilidad de lunes y martes, los precios están más estabilizados lo que nos permite apostar a ir por un precio más competitivo", dijo.

En las apps de sociedades de bolsa, como Balanz, se dio la misma lógica. "A partir de la publicación de las nuevas medidas cambiarias, Balanz adecuó su plataforma para incluir los limites establecidos. Por ello durante una horas el domingo se dejó de operar y se restableció la operatoria partir del lunes con las nuevas normas. En cuanto a volumen, el mismo continuó en un nivel normal. Desde el lunes seguimos operando en el modelo 24x7", explicó Daniel Vicien, director comercial de FCI de Balanz

En tanto, algunas sociedades de bolsa que en el último año se habían subido al negocio de la operación cambiaria, decidieron salir del juego. Es que en el nuevo esquema, el "dólar MEP", o sea el intercambio de pesos por bonos para poder hacerse de dólares, cobra mayor atractivo y la regulación del BCRA para operar como agentes de cambio les impide acceder a él. Con todo, no se sabe si otras podrán seguirles los pasos.

Las regulaciones cambiarias no afectaron "per se" el negocio de las fintech que otorgan préstamos. Aunque las restricciones de acceso al dólar desalienta la inversión de fondos internacionales en este tipo de empresas. Alejandro Muszak, CEO de Wenance, dijo: "Los fondos extranjeros que invierten en Wenance Argentia están esperando más claridad. Soluciones siempre hay, estamos esperando una normativa que aclare. Además, la incertidumbre electoral, no lo que ocurrió en esta última semana en materia financiera, frenó la entrada de otros inversores externos, que quieren que se aclare el panorama para poder invertir en una fintech de Argentina".

Desde el punto de vista del cliente, Muszak aclaró que los controles cambiarios no afectan su operatoria y que a partir de la volatilidad que se desató el mes pasado vio aumentar la demanda de préstamos on line. "La gente busca estos préstamos para cancelar la deuda de la tarjeta, en un escenario donde las tasas están cada vez más altas".

La debilidad del peso y la desconfianza por el acceso a los dólares también presenta una oportunidad para las fintech de criptoactivos. "Migramos toda nuestra actividad al mercado de exchange en moneda local, para que nuestros clientes puedan entrar directamente con pesos", explicó Manuel Beaudriot, de Bitex, quien señaló que desde las PASO se incrementaron las consultas de nuevos clientes por bitcoin.