El dólar vuelve a saltar: suma más de 50 centavos y supera los $ 42

El dólar mayorista saltaba 53 centavos en la apertura de la rueda y se vendía a $ 41,03, luego de avanzar 50 centavos ayer en el MULC en una rueda que se caracterizó por las demandas de cobertura.

En el mercado minorista, el billete mostraba un comportamiento similar y se vendía a $ 42,10 en las pantallas del Banco Nación (BNA) unos 60 centavos por encima del cierre del martes.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central colocaba el precio del billete en los $ 42,12, 53 centavos por debajo del cierre de ayer.

La suba del billete se daba pese a un salto que también registraba la tasa promedio de Leliq que arrojó la primera licitación. El monto adjudicado fue de $ 121.262 millones, tasa promedio se ubicó en 64,503%, contra el 63,87% de la tasa de política monetaria de ayer.

"La suba del dólar trae más demanda. Lo decíamos el año pasado, el dólar no sube porque esté caro o barato, sube porque se percibe que seguirá subiendo", resumió el analista financiero Christian Buteler.

En este sentido, Gustavo Quintana de PR Cambios consideró que el lado positivo de la suba es que "la volatilidad puede alejar a fondos especulativos de corto plazo, al no asegurar un retorno en dólares importante con un tipo de cambio semifijo".

El dólar blue se movía en los $ 41,25.

Desde Bull Market Brokers, Mauro Mazza resumió "marzo es así, todo volátil".

"Este es el tema, se mueve y no tenemos market maker. Está el maíz liquidando pero no al ritmo que se necesita que no es el ritmo natural de las cosas. La tasa ya no atrae inversores de afuera porque le prohibieron básicamente con los límites patrimoniales, y acá mientras badlar no suba seguiremos dando vuelta", analizó.

Y remarcó: "Que flote. Pero esperemos que a apartir de abril tengamos gente que de liquidez, ahí reside hoy todo"

El Banco Central (BCRA) ofrecerá hoy al mercado Leliq a 7 días de plazo, desdoblando en 2 licitaciones con el objetivo de mejorar la señal de política monetaria. El monto indicativo será de $ 190.000 millones en un día con vencimientos por $ 201.039 millones.