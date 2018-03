Interés por Letes hundieron al dólar y los importadores festejaron por divisa barata

El dólar volvió a caer en una jornada en donde los distintos actores del mercado hicieron su juego y salieron ganando. La oferta de divisas se sintió con fuerza durante toda la jornada. Muchos inversores decidían vender dólares para adquirir pesos y suscribirse a las Letes que licitó el Gobierno y que cerraban hoy.

Esto provocó que el dólar minorista perdiera 6 centavos y cerró a $ 15,69 para la venta, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA). Por su parte, el dólar mayorista, volvió a retroceder y quedó sobre el final en los $ 15,40, 2 centavos por debajo del cierre de ayer y tras tocar un mínimo de $ 15,34 a mitad de la rueda.

Los importadores se movieron con cautela y se quedaron agazapados hasta el final de la rueda debido a que observaban que había una sobreoferta de divisas y el dólar caía. Sobre los últimos minutos decidieron salir al ruedo y realizaron compras que ayudaron a que el dólar mayorista recortara la baja inicial, explicó el analista Pablo Mingrone en diálogo con Cronista.com.

“El mercado osciló con una caída e incluso por momentos no hubo cotización del lado de la compra de la divisa”, indicó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.

El total operado en la fecha ascendió en el segmento de contado a u$s 348,277 millones, a los que hay que agregar otros u$s 19 millones operados en el mercado de futuros, sin que se haya detectado actividad del Banco Central en todos los segmentos.

En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 340 millones, de los cuales el 35% del total fue a marzo a $ 15,6400 (19,61%TNA) y para abril se pactó un 20% del total a $ 15,8500 con una tasa de 18,08%TNA. El plazo más largo con volumen fue julio a $ 16,5600 (18,21%TNA).

“La sensación que prevalece entre los analistas del mercado indica que el valor del dólar pareció haber encontrado un valor de soporte en torno a los $ 15,40 por unidad durante gran parte del desarrollo del último segmento de la sesión de hoy, un dato que puede estar señalando una pausa en el sendero bajista y que se verá confirmado seguramente en las próximas jornadas”, sostuvo Mario Quintana de PR Cambios.

“Si bien durante el transcurso del último tramo de la fecha se observó una renacida tonificación de la demanda, la misma no alcanzó para torcer definitivamente la tendencia declinante del tipo de cambio”, agregó Quintana.

Hoy el ministerio de Finanzas adjudicó u$s 1.000 millones compuestos por u$s 500 millones en Letras del Tesoro a 81 días a una tasa nominal anual de 2,75% y u$s 500 millones a 193 días a una tasa nominal anual de 3,35%.

El monto total de las órdenes recibidas para ambos instrumentos alcanzó un valor nominal de u$S 2.343 millones, distribuido en u$s 1.227 millones para la Letra a 81 días y u$s 1.116 millones para la Letra a 193 días. Se recibieron 7.439 órdenes de compra, indicó el comunicado del Ministerio.