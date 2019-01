El dólar vuelve a ceder, pero el Banco Central todavía no aparece El precio de la divisa no encuentra un rumbo claro: llegó a caer hasta 25 centavos, luego se volcó al terreno positivo y ahora vuelve a caer. Por ahora el Banco Central no licita. El billete vale 20 centavos menos en el Banco Nación: $ 38,40.