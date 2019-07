El dólar volvió por encima de los $ 43 y la tasa Leliq terminó debajo del 60%

El dólar minorista borró la suba inicial de 30 centavos y cerró la última rueda de la semana sin cambios a $ 42,80 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

Sin embargo, el promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) arrojó una suba de 22 centavos que dejó el billete por encima de los $ 43 a $ 43,10.

En tanto, el dólar mayorista -que llegó a tocar $ 42,15 en el arranque, cerró a $ 41,85 en el MULC, apenas 4 centavos por encima del cierre del jueves.

De esta forma, el peso argentino se depreció apenas 0,01%, aunque en la semana la moneda local se recuperó 1,57%.

El dólar blue se colocó en los $ 42,90.

"La apreciación del peso de los últimos tiempos combinada con las elevadas tasas sigue despertando un fuerte interés por parte de fondos globales para usufructuar tácticamente del carry-trade", señaló Gustavo Ber en su informe a clientes.

Leliq en baja

La tasa promedio total del día, equivalente a la tasa de política monetaria fue de 59,895%, por debajo del 60,39% previo, con un monto total adjudicado de $ 246.590 millones, en una rueda con vencimientos por $ 246.683 millones, lo que representó una expansión de $ 93 millones.

"No se registraba una tasa tan baja desde el 11 de marzo pasado", precisaron desde ABC Mercado de Cambios y lo atribuyeron en parte a "inversores privados ingresando divisas para el carry trade que siguen muy tentados", con un mercado cambiario previsible y en baja.

Carlos García, de Oubiña Cambios precisó que la suba inicial respondió a que el mercado se reordenó luego de que el jueves se operaran poco más de u$s 200 millones por el feriado en los Estados Unidos.

"Ayer fue un día muy especial, no hubo volumen. En lo personal el dólar por debajo de $ 42 no me gusta, creo que ahí tendrían que seguir ajustando por el lado de la tasa", remarcó.