El dólar volvió a subir y la tasa se mantuvo casi igual en una semana clave

El dólar comenzó la semana con una fuerte suba de más de 30 centavos, pero el desarme de posiciones y el ingreso de divisas desde el exterior ayudaron a recortar el avance que terminó siendo de 10 centavos promedio.

Fue en una rueda en la que el riesgo país volvió a subir y en la que el Merval bajó de la mano de papeles de firmas de energía y finanzas, en un contexto internacional otra vez complicado con un Donald Trump que otra vez apuntó sus dardos contra la Fed.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) sumó 19 centavos y cerró a $ 39,22, luego de haber operado en un máximo diario de $ 39,43.

El dólar minorista sumó 10 centavos y cerró a 39,10, tras alcanzar los $ 39,30 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

Mirá también Trump vuelve a atacar a la Fed por sus planes de subir tasas Fue a través de la red social Twitter, donde aseguró que es "increíble" que los gobernadores estén considerando una nueva alza con un dólar "muy fuerte y sin inflación".

En tanto, el dólar mayorista finalizó a $ 38,26, 9 centavos arriba y bastante lejos de los $ 38,52 que marcó en el MULC.

El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 468,939 millones, mientras que en futuros MAE se movieron u$s 44,10 millones. El dolar blue operó en los $ 38.

El Banco Central subastó Letras de Liquidez (Leliq) a 9 días de plazo por $ 120.515 millones, a una tasa máxima adjudicada de 59.75%, una tasa promedio de corte se ubicó en 59.41%, siendo la tasa mínima adjudicada de 58.4%, con lo que casi no mostró cambios respecto al viernes pasado.

En el mercado aseguran que esta semana será clave, ya que se estima que la necesidad de pesos terminó y que el dólar puede repuntar en las dos semanas que quedan para cerrar el año.

"El desarme de posiciones y los ingresos de divisas diluyeron toda la presión inicial y generaron bajas que llevaron los precios a mínimos en los $ 38,15 en el inicio del último tramo del día", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Planteó que el dólar atraviesa una "estacionalidad histórica, es decir, casi siempre la segunda quincena de diciembre, finaliza la necesidad de pesos y el mercado cambia de tendencia por temas de atesoramiento, entre otros".

"Es lo que presumimos puede pasar, veremos si esta vez se cumple", lanzó.

Mauro Mazza de Bullmarket Brokers señaló que "la principal barrera de contención es el trigo, pero se está liquidando a un ritmo bajo por ahora, recién con los valores entorno a u$s 200 las molineras saldrían a operar", por lo que consideró que "la exportación será explosiva recién en enero".

"No hay aun desarme de fondos de afuera que entraron en los últimos meses, a menos no importante. Sería bueno que Hacienda tuviera un mejor protagonismo en el mercado de deuda, sabemos que no pueden hacer canjes de bonos pero si que pueden operar con dólares propio rescatando, ojala actúen. Con solo recomprar algo, cambiarán completamente el humor", analizó.

En noviembre pasado, la ganete vendió más dólares en bancos de los que compró, lo que fue aprovechado por las casas de cambio para autoabastecerse.

Fue producto de la crisis, lo que generó que empresas y minoristas vendieran moneda extranjera para poder hacer frente al pago de sueldos, proveedores y gastos corrientes.