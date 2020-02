El dólar volvió a subir y el solidario trepó a $ 82,75

En la rueda después de que el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, habló ante el Congreso el riesgo país avanzó hasta 7%. El dólar mayorista sumó 16 centavos hasta los $ 61,39, mismo nivel hasta el que el Banco Central (BCRA) elevó sobre la apertura su postura de venta de u$s 50 millones.

Según los analistas, el impacto negativo no fue mayor en el mercado cambiario debido a las restricciones y la falta de negociaciones. El monto negociado lo evidenció, apenas u$s 184,233 millones, con u$s 92 millones registrados en el sector de futuros MAE.

El minorista cerró sin cambios a $ 63,25 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El dólar blue avanzó a $ 78,75, mientras que el promedio entre bancos que realiza el Central retrocedía 3 centavos hasta los $ 63,57.

El dólar solidario, que surge de la aplicación del impuesto del 30% trepó a $ 82,76, seis centavos arriba."No hay mercado cambiario, entonces es difícil que se vea algo importante acá", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.

"El ajuste de los precios en lo que va de febrero acumula una suba del 1,73% respecto del cierre de enero pasado", precisó.

Por su parte, Fernando Camusso de Rafaela Capital destacó que el Gobierno eligió "no emitir en exceso parab que el impacto en el dólar y la inflación sea manejable".

En este sentido, Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios planteó que "el mercado se mantuvo chato, más allá de los ajustes diarios que induce la autoridad monetaria; y con un volumen bajo, dadas las restricciones".

"Lo que sí se puede ver y mantiene, es la aceleración en la depreciación de la moneda. El dólar volvió a subir un 0,26% (+ 16 ctvs.); una de las subas más fuertes en este año", destacó.