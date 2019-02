El dólar volvió a salir de la zona y el Central puso freno a la baja de tasas

El dólar no pudo mantener la suba de 30 centavos con la que comenzó la rueda y tras desinflarse sobre el final cerró otra vez por fuera de la zona de ni intervención a la que había reingresado ayer después de tres semanas.

El dólar mayorista, que llegó a tocar los $ 38,50, cerró sin cambios a los $ 38,36 en el MULC. De esta forma, el billete quedó por debajo del piso de la zona de no intervención que para el jueves estaba fijada en los $ 38,23, mientras que el techo era de $ 49,48.

Ayer, el billete reingresó en las bandas luego de tres semanas por debajo del piso.

"No es que el dólar cae debajo de la zona, si no que la zona sube mientras el dólar se mantuvo. No nos olvidemos que en lo que va del mes el dólar mayorista avanza ya casi un peso", remarcó el analista financiero Christian Buteler.

En el mercado minorista, la divisa lmostró un comportamiento similar y tras sumar 30 centavos en el arranque finalizó la sesión sin cambios a $ 39,10..

El dólar blue se colocó en los $ 38,50. El monto negociado en el segmento de contado a u$S 775,164 millones , mientras que en futuros del MAE se movieron u$s 2 millones.

La autoridad monetaria no compró divisas . Ayer el BCRA compró u$s 18 millones en una rueda en la que podría haber adquirido hasta u$s 75 millones. De esta forma la autoridad monetaria totaliza compras por u$s 978 millones en lo que va del año.

La tasa casi invariable

"El BCRA mantuvo casi sin variaciones la tasa de las Leliq, un factor que contribuyó sobre el cierre a acelerar la caída del tipo de cambio mayorista", destacó Gustavo Quintana de PR Cambios.

La entidad que dirige Guido Sandleris realizó una subasta de Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo por un monto de $ 180.000 millones, mismo monto que vencía.

La tasa promedio de corte se ubicó en 43,397% contra el 43,97% de ayer.