El dólar volvió a quedar por debajo de los $ 15, tras perder 31 centavos

El dólar arrancó la semana con una fuerte baja de 31 centavos y volvió a quedar por debajo de los $ 15, al cotizar a $ 14,82, gracias al ingreso de divisas de exportación y a la expectativa de mayores liquidaciones. En el mercado mayorista, la fuerte tendencia declinante provocó una caída similar al concluir a $ 14,50.

Cambistas locales señalaron que en el inicio de la jornada se produjo una avalancha de operaciones ya que se trata de una semana corta por el feriado de Semana Santa.

"En una rueda de bajo volumen de negocios la divisa norteamericana operó desde el arranque con tendencia declinante y escasa respuesta de la demanda genuina. Los precios más altos del día se anotaron en el comienzo de la sesión en niveles de $ 14,70 por unidad sin poder sostenerse allí por demasiado tiempo", según un informe de PR Corredores de Cambio.

Los ingresos de divisas del exterior dominaron la rueda.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) dijeron que la semana pasada las empresas del sector liquidaron unos u$s 409,4 millones, desde los u$s 486,3 millones de la semana previa. Se trata de una caída semanal del 15% pero una suba anual del 65,2%. Las liquidaciones del sector suman unos u$s 5.288,7 millones en lo que va del año.

Además de las liquidaciones de exportadores, se produjo el ingreso de dólares proveniente de la licitación de bonos de la provincia de Buenos Aires por u$s 1.250 millones y de las obligaciones negociables de YPF por u$s 1.000 millones.

En el mercado de futuros del Rofex, los contratos celebrados para fines de este mes cotizaron a $ 14,50 y para agosto, a 16,20 pesos.

El total operado ascendió en el segmento de contado a u$s 256,366 millones, a los que hay que agregar otros u$s 112 millones operados en el mercado de futuros, sin que se detectara actividad del Banco Central en todos los segmentos.

Según un informe de la consultora Ecolatina, el Gobierno le fijó un techo al dólar a la espera de las divisas que comenzarán a ingresar desde abril por la liquidación de la agroindustria: "Desde los primeros días de marzo el dólar oficial muestra una tendencia a la baja de forma que, con una contracción acumulada de 6% en lo que va del mes, la cotización de referencia ya opera en torno a $ 15, nivel similar al de comienzos de febrero".

La semana pasada el Banco Central mantuvo la tasa de las Lebacs de corto plazo en 38% para contener el tipo de cambio. Y dijo que utilizará a la tasa de interés como su principal instrumento.