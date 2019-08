El dólar volvió a caer pero cerró la semana post PASO con suba de $ 10

El dólar minorista retrocedió $ 2 y cerró así a $ 57 en las pantallas del Banco Nación (BNA), luego de llegar a tocar los $ 63 esta semana luego de la derrota del Gobierno en las elecciones del pasado domingo.

Si bien entre jueves y viernes el billete perdió $ 6, la divisa terminó la semana con un avance de $ 10,80.

En el mercado mayorista del MULC el billete se ubicó en los $ 55, $ 2,25 por debajo del cierre del jueves.

El volumen de operaciones volvió a ser bajo al alcanzar los u$s 592,225 millones, sin que se registraran operaciones en futuros MAE.

Mirá también Fitch bajó la calificación de crédito de la Argentina a CCC de B La calificadora de riesgo tomó la decisión por el "deterioro macroeconómico" que se produjo en el país tras los malos resultados que el Gobierno logró en las elecciones del pasado domingo y que desataron una crisis política y económica.

La tasa promedio total del día, equivalente a la tasa de política monetaria fue 74.972% y el monto total adjudicado fue de $ 336.667 millones, lo que representó una contracción de $ 68.613 millones.

A diferencia de lo que pasó entre lunes y miércoles, cuando inyectó u$s 503 millones, el Banco Central (BCRA) no vendió reservas y colocó apenas u$s 12 millones de los u$s 60 millones diarios que subasta en nombre del Tesoro en los usuales dos lotes de u$s 30 millones.

Ayer, el dólar bajó por primera vez desde el lunes pasado cuando la divisa se disparó tras los malos datos que el Gobierno logró en las elecciones PASO, lo que llevó al minorista a superar la barrera de los $ 60.

El mercado atribuyó el freno que mostró el billete a las señales políticas que generó la conversación entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, las declaraciones sobre el rumbo económico de Emmanuel Alvarez Agis y la medida del BCRA para que los bancos reduzcan sus tenencias en moneda extranjera.

Gustavo Neffa director de Research for Traders cuestionó la decisión de la autoridad monetaria: "¿Sirve la medida? Si, pero rápidamente se recupero en el intradiario. Sobre el final aflojó".

"Son medidas para aleccionar al mercado, son controles. Eso nunca es bueno", opinó.

El economista Guido Lorenzo consideró que si bien el mercado muestra señales de calma "aún no se puede cantar victoria, debido al riesgo que implica el desarme de depósitos".

"Si es una buena señal que la deuda y el dólar se estabilicen por unos días. Definitivamente la causa de esto fue política y la solución parece que también es por esa vía. Sin embargo, la campaña es tan larga que aún puede haber nuevas tensiones", apuntó.

El dólar blue se mueve en los $ 59.