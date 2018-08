El dólar volvió a $ 30,68 pese a los u$s 800 millones que vendió el BCRA

En un intento por aplacar la inyección de $ 130.000 millones que dejó la licitación de Lebac, el Banco Central (BCRA) entregó ayer casi u$s 800 millones de reservas por medio de tres subastas. Aún así, el dólar mayorista terminó en una marca histórica de $ 30, un alza de 39 centavos respecto de la víspera. El billete también repuntó, recuperó los 30 centavos perdidos el martes y el precio promedio para la venta volvió al máximo alcanzado el lunes: $30,68.

La rueda estuvo atravesada por lo que sucedía en un escenario paralelo, el de las subastas del BCRA, negocios que dejaron un saldo de u$s 781 millones a un precio promedio de $29,9389. La City esperaba que la oferta fuera superior a los u$s 500 millones anunciados a comienzo de semana, porque el martes se entregaron solo u$s 200 millones, pero la seguidilla de tres subastas tomó por sorpresa a los operadores.

La estrategia oficial consistió en vender en la primera subasta u$s 800 millones, de los cuales se adjudicaron u$s 303 millones a una promedio de $ 30,03 y en la segunda u$s 500 millones, de los cuales se entregaron u$s 248 millones, a $ 29,81. Finalmente la tercera, y a cinco minutos del cierre de la jornada, fue por u$s 300 millones, con u$s 230 millones vendidos a una media de $ 29,96.

En rigor, las ventas que imputaron hoy en las reservas fueron por u$s 981 millones, debido a que la subasta del martes fue "t+1", fijada al precio de ese día pero a pagar hoy. Así lo aclaró el BCRA en su Resumen de variables financieras: "El BCRA realizó una subasta el 14 de agosto por u$s 200 millones (valor t+1) y tres subastas en el ayer por un total de u$s 781 millones (valor t=0). Lo que da un total subastado liquidado en el día de la fecha (por ayer) de u$s 981 millones, una contracción $ 29.263 millones". Esto explica, en parte, que las arcas cayeran en u$s 1.617 millones, a u$s 54.641 millones.

Por otra parte, fuentes del BCRA calcularon que, de los $ 130.000 millones inyectados, "se rescataron $ 30.000 millones vía venta de dólares (entre la subasta del martes y ayer), $ 23.000 millones por Letes y $ 15.000 millones por encajes".

"Por primera vez desde la salida de la convertibilidad el tipo de cambio mayorista cerró en los $ 30, un dato que marca el fuerte sesgo de la propensión a buscar refugio dolarizando tenencias en un contexto local e internacional que sigue sin despejar dudas en el corto plazo", destacó Gustavo Quintana por medio de su informe de PR Corredores de Cambio.

Ayer no hubo presión del frente externo dado que la lira turca apreció más de 3% ante el dólar. Es decir que el nuevo récord del tipo de cambio se dio en una rueda en la que hicieron falta tres subastas y en la que no pesó la debacle que sufren las divisas emergentes.

En tanto, como consecuencia de la demanda, el volumen ascendió a u$s 1361 millones.

"La divisa norteamericana exhibió un derrotero sumamente irregular en una rueda muy influenciada por las subastas. Los precios se fueron acomodando al nivel y al rango de fluctuación sugerido por la acción oficial en un escenario de fuerte dominio de la demanda para cobertura", dijo Quintana.

A su vez, Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios, describió el apetito por los dólares citando tan solo la primera operación del día: "Se hizo a $ 30,25 y con u$s 10 millones operados tocó el máximo intradiario de $ 30,50". En esa línea, agregó: "A las 11:15 fue la primera de las licitaciones, y lo hizo bajar hasta romper los $ 30. Luego, a las 11:45 se realizó la segunda, por lo que al medio día el dólar volvió a operar entre $ 30 y $ 30,10. Faltando 30 minutos para el cierre se supo que iba a licitar otra tanda más, y a las 14:55 hs, por tres minutos y justo cuando el mercado se estaba animando a pagar $ 30,25, cayó a $ 30,10".