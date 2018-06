El dólar volvió a $ 27, pero la baja es más lenta que cuando el BCRA vendía

A paso lento, el dólar pierde terreno. El viernes el billete verde minorista quebró los $ 28 y terminó en un promedio de $ 27,76 para la venta, mientras que la versión mayorista estuvo a dos centavos de perforar otra barrera psicológica, la de $ 27, dado que el precio del referencia, el cierre del Banco Nación, quedó en $ 27,01.

No obstante, si se tiene en cuenta el porcentaje de baja desde la marca récord de $ 28,35 del 15 de junio, un 2,7%, todavía es poco en relación a los retrocesos que se vieron en otros momentos en que el dólar tocó máximos históricos y que la respuesta era una intervención del Banco Central (BCRA). El 4 de mayo, después de varios desembolsos que sumaron u$s 5300 millones, el dólar mayorista se hundió 5,2% y el 15 del mismos mes, con ventas de unos u$s 2500 millones, perdió 3,7%. Es que ahora el tipo de cambio presenta un retroceso menos abrupto, basado en ruedas de menos volumen y descensos escalonados: en la última rueda anotó un recorte de 49 centavos y de $1,34 respecto del viernes anterior.

De todas formas, tras las corridas cambiarias, en la City no se anticipan, prefieren la cautela. Ya sin precios "de techo" o "de piso", se habla de rangos y sin demasiada confianza en que se cumplan los pronósticos.

"Nadie se anima a ponerle un techo a esto después de toda la turbulencia que tuvimos en este último tiempo. El viernes se hablaba de un rango $ 27 y $ 28, y eso que estuvo a punto de irse por debajo de $ 27. En esos números parecería que nadie se va a poner nervioso. A mi ese rango no me disgusta, igual hay que ver cómo arranca la semana", comentó Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios.

Por su parte, desde una mesa de dinero de la plaza porteña señalaron en off the record: "Estuvo tranquilo, muy vendedor de arranque. Todos creían que después de la licitación (de u$s 100 millones del BCRA) el dólar iba a subir, pero se fue más abajo todavía; llegó a $ 27 y por momentos parecía que lo rompía. Por el humor con el que quedó podría aflojar algo más, aunque es la semana del fin de mes, donde la demanda grande debería aparecer y más viendo desde los precios que venimos". A su vez, al igual que García, la fuente descartó que se puedan definir techos, ya que "si salen a pagar en firme vuelve a $ 27,50 en un rato".

Según detalló Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, en la licitación de las 13 horas del BCRA, en la que se licitan u$s 100 millones provenientes del primer desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), el precio de corte promedio fue de u$s 27,1225.

En tanto, Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, sostuvo en su informe diario que "los precios tuvieron un recorrido amplio pero siempre descendente sin que se vislumbrara ninguna posibilidad de recuperación" porque predominaron los ingresos desde el exterior. Lo mismo destacó el operador de Oubiña Cambios, que si empiezan a entrar dólares financieros podría persistir la tendencia bajista.

Mientras tanto, el volumen de negocios, al ser tan chico, asegura la calma en el mercado. "Creo que está todo más tranquilo, lo vemos en el volumen, que salvo por el jueves que llegó a u$s 900 millones, el resto de los días rondó los u$s 500 y u$s 600 millones", dijo García. El viernes se operaron casi u$s 620 millones. Asimismo, Quintana indicó que "las medidas de fuerza gremiales dispuestas para el lunes (por hoy) no parecieron tener influencia en el volumen de negocios dado que cayó más de un 30% respecto del jueves".