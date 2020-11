El dólar vive un viernes de casi tregua con merma de operaciones por el feriado bancario

Para el mercado cambiario la semana terminó antes, ya que debido al feriado del Día del Bancario hoy no habrá operaciones en las entidades. Sin embargo, las cotizaciones financieras que operan en la Bolsa avanzaban, aunque con menores niveles.

El dólar MEP operaba a $ 143,32 (+1%), mientras que el contado con liquidación trepaba 2,7% hasta los $ 150,81.

El que nunca pone freno es el mercado paralelo, donde el billete cerró el jueves con una baja de $ 4 a $ 157.

De esta forma el billete acumula una baja de $ 38 desde que tocó un techo de $ 195 el pasado 23 de noviembre cuando todo parecía prever que la divisa superaría la barrera de los $ 200.

Sin embargo, varios factores como licitación de bonos dólar linked para absorber pesos excedentes en el mercado y la intervención de "manos amigas" en el mercado blue, sumado a algunos anuncios por el lado fiscal restaron tensión a la plaza cambiaria.

Ayer, por primera vez en un mes, la brecha entre el dólar blue y el oficial cedió por debajo del 100%.

A ello se sumó otro buen dato que fueron las primeras cuatro ruedas del mes en cinco meses en la que el Central termina con saldo a favor en el mercado de cambios. En los cuatro primeros días hábiles de los últimos meses el resultado había sido en julio (-u$s213 millones), agosto (-428.8 millones), septiembre (-u$s 470 millones) y octubre (-u$s 403 millones).

Al no haber bancos hoy las sucursales de todo el país permanecerán cerradas pero estará habilitada la operatoria online y los cajeros automáticos.

También se podrán realizar pagos y transferencias usando las aplicaciones de los bancos a través de los teléfonos móviles o del homebanking, y estará en funcionamiento el sistema extra bancario de extracción de efectivo en supermercados y farmacias, entre otros locales.

Las terminales de autoservicio estarán habilitadas. Además del depósito y extracción de efectivo, se podrán pagar los resúmenes de tarjetas de crédito.

Por otra parte, no habrá clearing. Durante la jornada no operarán las cámaras compensadoras que actúan en la liquidación y compensación de las operaciones. Así, aquellas operaciones que tengan vencimiento se liquidarán el día siguiente hábil, lunes 9 de noviembre de 2020.