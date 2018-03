El dólar trepó al nivel récord de $ 14 y apareció más oferta de exportadores

El dólar mayorista subió 24 centavos ayer y cerró en su máximo histórico de

$ 13,89 empujando al minorista a un nivel también récord de $ 14 por unidad en la pizarra del Banco Nación. Al renovado impulso de la demanda se le volvió a sumar ayer la reticencia de la oferta a vender a otro precio que no sean los máximos de la rueda, toda una señal de que por el momento avalan los nuevos niveles de la divisa que llegó a caer hasta $ 12,76 en los primeros días posteriores a la devaluación del peso. Como ha sido la norma en todas las ruedas posteriores a la eliminación del cepo, el Banco Central (BCRA) no sacó a relucir todavía su renovado poder de fuego en reservas para marcarle el techo a la banda con la que conduce su "flotación sucia".

El mayorista avanza 7,07% en lo que va del mes y el año, con apenas tres ruedas. Aunque el plazo todavía es pequeño para sacar conclusiones, el movimiento alcista está haciendo revisar algunas apuestas de inversores. El plazo fijo que más paga rinde 2,5% en un mes, con lo que si al dólar todavía le queda camino hacia arriba se puede generar un desincentivo para la liquidación de divisas por parte de exportadores y para la inversión en pesos.

Tras la baja de diciembre el peso terminó el año 2015 como la moneda que más perdió frente al dólar entre todas las emergentes que registra la agencia financiera Bloomberg. El máximo que había tocado el dólar el año pasado había sido $ 13,40. Con sólo tres días de operaciones, la moneda argentina pica en punta de nuevo en ese ranking con un retroceso del 6,83% que la deja por encima de todas las monedas que registra esa firma, ya no sólo las emergentes.

Las empresas cerealeras exportadoras ya recortaron de u$s 6000 millones a u$s 4000 millones el monto comprometido de adelantos de liquidaciones de exportaciones que habían accedido inyectar al mercado de cambios en las primeras tres semanas posteriores al cepo. Ayer, las ventas del sector siguieron dando señales.

"En los precios más altos de la rueda apareció buena cantidad de oferta de exportadores", dijo un corredor cambiario. "Eso te muestra que a $ 13,90 por dólar parecen estar más cómodas al vender y a que existe una especie de barrera psicológica cerca de los $ 14, que al menos funciona por ahora. Esa oferta reguló el precio del día", agregaron.

A las variaciones de la oferta se le sumó en los últimos días la renovada presión de la demanda. Las empresas y particulares aprovechan el inicio del mes para agotar su cupo de u$s 2 millones o para volcar los excedentes que tengan y quedarse en divisas.

Una curiosidad de ayer es que entre los compradores se vio también a entidades públicas.

"En algún momento de la rueda se verificó la presencia de otros bancos oficiales participando de la misma con compras destinadas a atender obligaciones propias que apuntalaron la cotización del dólar", escribió Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio en un mail para sus clientes. "Los precios superaron con holgura los máximos alcanzados luego del levantamiento del cepo cambiario y encaminan la cotización hacia niveles más esperados por los exportadores de cereales y oleaginosas, una situación que las autoridades esperan para que mejore el flujo de ingresos desde el exterior.".

El martes el BCRA condujo su licitación semanal de letras y notas con las que regula la masa monetaria con la tercera baja consecutiva de rendimientos de esos papeles. La Lebac más corta, que pagaba 38% justo antes de la devaluación, cayó así a 32%. Esa tasa –que compite con el dólar– le sobró a Sturzenegger para sacar de la calle 3,7% de la base monetaria (unos $ 23.000 millones) y dar así dos señales: que persigue bajar la inflación y que no le importan las fluctuaciones del dólar.