El dólar trepó a $ 62 en una semana en la que el BCRA vendió u$s 1279 millones

El dólar minorista sumaba $ 1 y operaba en los $ 61 en las pantallas del Banco Nación (BNA), donde el billete cerró estable ayer después de tocar durante la rueda los $ 62.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) fijaba el precio en los $ 61,12. En el mercado mayorista del MULC, la divisa sumaba $ 1,30 y operaba en los $ 59,20.

El Central salió después de las 13 a subastar u$s 300 millones de los que colocó u$s 169 millones. El promedio adjudicado se ubicó en $ 58,2376. Antes de las 14 ofreció un monto similar del que adjudicó u$s 52 millones, y antes de las 15 mismo monto del que colocó u$s 96 millones.

De esta forma, el Banco Central ya vendió reservas por u$s 317 millones.

El peso argentino se depreciaba -2,14% y se trasnformaba en la peor moneda emergente, un día después de que S&P declarara el default.

En la primera licitación de Leliq del día, el Banco Central adjudicó $ 36.998 millones con una tasa promedio del 79,68% y una tasa máxima adjudicada de 85.000%.

El volumen negociado alcanzaba apenas los u$s 50 millones hasta el mediodía.

"El monto negociado es poco, nada para un fin de mes. El mercado está esperando si interviene el BCRA", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Ayer el Banco Central (BCRA) vendió u$s 223 millones de sus reservas para mantener el precio del dólar quieto. Así, logró una baja en el segmento mayorista que cortó con seis ruedas consecutivas en alza.

Desde hoy, la autoridad monetaria no venderá los u$s 60 millones diarios que vendía por cuenta del Tesoro en dos bloques de u$s 30 millones.

El dólar blue se movía en los $ 60,75.