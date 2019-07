El dólar trepa 30 centavos y la tasa de Leliq cae debajo del 60%

El dólar minorista cambiaba la tendencia a la baja de las últimas semanas y sumaba 30 centavos por lo que operar a $ 43,10 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) colocaba el precio del billete en los $ 43,29, 41 centavos arriba.

En tanto, el dólar mayorista revertía la suba inicial de que lo llevó a tocar los $ 42,15 en el MULC y volvía a niveles de ayer a $ 41,90.

De esta forma, el peso argentino se depreciaba 015.

El dólar blue se colocaba en los $ 42,90.

Carlos García, de Oubiña Cambios precisó que el mercado se reordenaba luego de que ayer se operaran poco más de u$s 200 millones por el feriado en los Estados Unidos.

"Ayer fue un día muy especial, no hubo volumen. En lo personal el dólar por debajo de $ 42 no me gusta, creo que ahí tendrían que seguir ajustando por el lado de la tasa", remarcó.

En la primera subasta del día, el BCRA colocó $ 162.517 millones a una tasa promedio del 59,913%, por debajo del 60,39% previo. La entidad ofrecerá hoy $ 220.000 millones, en un día con vencimientos por $ 246.683 millones con una tasa mínima del 58%.