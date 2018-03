El dólar tomó impulso y superó los $ 14

El dólar comenzó la semana con tendencia en alza y así el promedio de la city superó los $ 14 y cotizó hasta los $ 14,017, mientras que el dólar Banco Nación (BNA) sumó 10 centavos y terminó a $ 13,90.

El dólar blue ganó apenas un centavo hasta los $ 14,36, mientras que el mayorista cerró con un alza de 8 centavos respecto al viernes a $ 13,81 luego de tocar un techo de $ 13,90.

El contado con liquidación operaba a $ 14,06 y el dólar MEP o bolsa a $ 14.

El total operado en el segmento contado fue de u$s 302,472 millones, mientras que en futuros se operaron u$s 85 millones.

En tanto, se conoció esta mañana que la liquidación de divisas por parte de los agroexportadores cayó a u$s 455.238.379 la semana pasada, contra los u$s 741.148.219 de la semana previa, aunque por encima de los u$s 213 millones de igual período de 2015.

Asimismo, el monto liquidado desde comienzos de año hasta el 25 de enero asciende a u$s 2.066.632.663, cifra que se coloca por encima de los u$s 849 millones acumulados en igual período del año pasado.

En las últimas 6 semanas el Banco Central (BCRA) retiró excedente de pesos a costa de acumular deuda para febrero. El costo de la esterilización es un aumento del stock de Lebac y una acumulación de vencimientos en el primer trimestre.

Las tasas de los plazos fijos cayeron por debajo del nivel precio al fin del cepo. El promedio quedó en 25,5%, más de tres puntos porcentuales por debajo de su pico.

Para Cristian López, socio & CEO de Consultatio Asset Management, aseguró que “al menos en los próximos dos meses, el peso será ganador”. Consideró además que los dóllar Linked serán una opción atractiva para el segundo semestre del año, cuando el ritmo de devaluación sea mayor.