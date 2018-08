El dólar superó los $ 32 y el Central salió a vender u$s 100 millones de reservas La autoridad monetaria licitó u$s 300 millones de los que adjudicó un tercio. Ayer, realizó dos intervenciones similares y vendió reservas por u$s 210 millones para contener la suba del billete, pero no logra el efecto deseado. Qué opina el mercado