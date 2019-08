El dólar superó los $ 62, pese a que el BCRA vendió u$s 248 millones de reservas

Fue otro día difícil para el mercado. El dólar avanzó $ 3,89 en el segmento minorista hasta colocarse en los $ 62,17, según el promedio entre bancos que realiza el BCRA , mientras que trepó hasta los $ 63, unos $ 5 más, en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El escenario de fuerte suba se dio pese a que la entidad que dirige Guido Sandleris vendió reservas por u$s 248 millones, y colocó otros u$s 60 millones en el mercado por cuenta y orden de Hacienda.

En el mercado mayorista del MULC, el billete sumó $ 4,60 y terminó a $ 60,40.

De esta forma, el peso argentino se depreció 7,36% y volvió a ser moneda emergente de peor desempeño.

El Banco Central vendió reservas por u$s 248 millones mediante cinco bloques de u$s 50 millones, de los cuales u$s 2 millones quedaron sin adjudicar. A ello se sumaron u$s 60 millones que, como sucede en cada rueda, inyectó en dos bloques de u$s 30 millones por cuenta y orden de Hacienda.

Desde que se disparó el billete el pasado lunes, tras los malos resultados que el Gobierno sacó en las PASO, la autoridad monetaria ya vendió reservas por u$s 503 millones, u$s 105 millones el lunes, u$s 150 millones el martes y u$s 248 el miércoles; a lo que se suman u$s 180 millones de Hacienda.

En cuanto a la tasa de Leliq, la promedio quedó en 74,929%.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 753,402MM, sin registrarse operaciones en el segmento de futuros MAE.

El economista Luis Palma Cané consideró que hay una ""falta de previsión, la ausencia de un plan B, sumado a la lentitud de la reacción fueron las causas por las que el dólar se disparó tanto en las últimas ruedas".

Recordó la ficha de u$s 5000 millones del ex presidente del BCRA, Federico Sturzenegger: “No se puede seguir corriendo de atrás. Tiene que jugar fuerte, más en un mercado de tan solo u$s 600 millones”.

Por su parte, Fernando Camusso, de Rafael Capital, señaló que ante esta situación "hoy la economía no tiene precios de ningún tipo" y consideró que "la salida es necesariamente de una coalición para la transición, aunque nadie tenga incentivos políticos para realizarla".

"Poco puede hacer el BCRA. El overshooting significa que la economía está buscando nuevos precios de todos los activos financieros, incluido el dólar, pero hasta que lo encuentre nos puede llevar a todos puesto. Que un bono rinda 77% no es riesgoso, es ridículo", analizó.

El dólar blue se movía en los $ 59,50.