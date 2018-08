El dólar superó los $ 32, el Central vendió reservas pero no logró bajarlo

El dólar avanzó 60 centavos esta mañana, superó la barrera de los 32 pesos y volvió a encender las señales de alerta. Fue entonces que el Banco Central (BCRA) licitó 300 millones de sus reservas para frenar la suba. Adjudicó entonces u$s 100 millones a $ 31,25.

Sin embargo el efecto no fue el esperado, la divisa volvió a escalar a $ 31,56 y la entidad que dirige Luis Caputo decidió salir nuevamente a licitar u$s 300 millones cinco minutos antes del cierre, modus operandi que ya utilizó para bajar el precio sobre el final. De ese total adjudicó u$s 100 millones a un precio mayor a la primera, a $ 31,45.

Ambas intervenciones sirvieron para acotar la suba del billete, pero no bajarlo. La moneda terminó a $ 31,35 en el mercado mayorista, 1,33% por encima del cierre de ayer en el MULC.

En el mercado minorista, el dólar llegó a sumar 60 centavos hasta los $ 32 en las pantallas del Banco Nación, aunque retrocedió 10 centavos sobre el final y terminó a $ 31,90.

El promedio entre las principales entidades bancarias que realiza el Banco Central, cerró al billete en los $ 32,05, 51 centavos por encima del cierre de ayer.

El dólar blue escaló hasta los $ 33,10. El total operado en el segmento de contado fue superior al de ayer al alcanzar los u$s 790,693 millones, con u$s 229,60 millones en futuros MAE

Ayer, el Banco Central realizó también dos intervenciones en el mercado de cambios y vendió reservas por u$s 210 millones para acotar la suba del billete, que terminó $ 30,97, 7 centavos por encima del cierre de la semana pasada.

El panorama de los mercados de la región mostró hoy un dólar a nivel global cayendo y monedas emergentes tranquilas en general, aunque volvió a golpear Brasil que se depreció hasta 1%.

Qué opina el mercado

Leonardo Svirsky de Bull Market Brokers consideró que la falta de intervención inicial del Banco Central pudo responder "a que quisieron dejar correr al billete porque Brasil y Turquía estában igual".

Asimismo remarcó que no es bueno "que haya tanto silencio" por parte del Gobierno, ya que aumenta el nerviosismo del mercado.

Gustavo Quintana de PR Cambios coincidió en que la estrategia oficial inicial fue la de "acompañar la caída del real, que en algún momento tocó los 4,13".

"El escenario de inestabilidad e incertidumbre local, sumado a nuevas caídas de las monedas regionales frente al dólar y a la habitual demanda que se incrementa por el fin de mes, mantienen una presión sobre el dólar cuyos efectos apenas son disimulados por las intervenciones oficiales", completó en su informe a clientes.

En diálogo con El Cronista Fernando Camusso de Rafaela Capital, resaltó que "sin un programa financiero explícito y con fuerte crisis de confianza, seguimos 100% expuestos".

Y remarcó, "el Gobierno subestima la velocidad con la que una crisis de confianza se propaga, cuando dicen "el castigo es exagerado, claramente se ve que no logran ser conscientes".

El economista Diego Falcone recordó que "desde el famoso anuncio del fin de las Lebac el tipo de cambio pegó un salto y no interrumpió el alza, lo que refleja que el mercado se encontró con tasas más bajas y una inundación de pesos".

"La tasa bajó a un área del 40% y venimos de tasas del 60%. Eso se refleja en tipos de cambio más alto. Se abrió un dique de contención y muchas empresas que usaban las Lebac para la caja diaria hoy lo ven poco atractivo, más con el movimiento del dólar", analizó.

Y destacó que en este contexto el Central "acompaña al dolar sacándole volatilidad".