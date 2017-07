El dólar superó a los $ 17 al calor de las primeras encuestas electorales

A dólar le llegó el segundo semestre con un salto del 1% en un sólo día que lo llevó a traspasar la barrera de los 17 pesos por primera vez en su historia. Con todo, el avance del día le alcanzó a la divisa para acumular una suba en lo que va del año del 5,73%, menos de la mitad de lo que avanzaron los precios en el mismo período. Operadores mencionaron que la lectura de las primeras encuestas de cara a las elecciones legislativas de octubre, que muestran paridad en la pelea bonaerense, ayudaron a continuar con el envión que el dólar ya mostraba desde la semana pasada.

"Cuando leen en diarios del exterior que Cristina empata con el oficialismo en la provincia, encuentran una excusa para seguir con la suba que ya se veía desde la semana pasada", dijeron en un banco.

El domingo Reuters se hizo eco de una encuesta de Management & Fit publicada el fin de semana que le da una intención de voto del 28,5% a los candidatos del oficialismo y del 27,8% a Cristina Fernández de Kirchner. Ayer le siguió el Financial Times. La paridad, argumentaron algunos operadores, ayuda a dolarizar carteras de inversores que atan sus previsiones para el mercado al resultado de las legislativas de octubre.

"La mayor parte de los inversores cree que una victoria de Kirchner en la Provincia de Buenos Aires podría demorar las decisiones de inversión" en el mercado de capitales local analizaba una nota de Bank of America Merrill Lynch de la semana pasada.

La de ayer fue una rueda particular por el poco volumen operado. Cambiaron de manos u$s 442 millones en el día (casi u$s 110 millones menos que el viernes pasado). El poco movimiento en el mercado cambiario sorprendió más aún si se tiene en cuenta que hoy es 4 de julio, feriado en los Estados Unidos, por lo que la rueda de hoy va a estar prácticamente desierta.

"Cuando el volumen es poco y el precio sube, lo que falta es la oferta", simplificó un operador.

Entre los oferentes que faltaban, en principio, no habría que incluir a los exportadores agropecuarios. Global Agro Brokers estimaba ayer en u$s 130 millones las ventas de divisas de empresas agropecuarias y datos de la Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales mostraron que la semana pasada sus miembros vendieron unos u$s 95 millones diarios, frente a los u$s 77 millones al día que habían volcado la semana previa.

Ayer, los operadores decían que todavía no veían huidas de los fondos que están en inversiones en pesos, pero si que ya hay motivos para temer.

"La tasa de devaluación del peso se ha acelerado en los últimos días y obliga a replantear toda la ingeniería de inversión de ahorristas e inversores para que sus rendimientos en pesos no pierdan posiciones respecto de la evolución del tipo de cambio", escribió Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio.

Con el avance de ayer, el dólar sube 5,73% en lo que va del año y 12% en los últimos 12 meses. Más allá del salto en un día, esto implica que la divisa corre muy de atrás al nivel general de precios. La consultora Elypsis, por ejemplo, calculó la inflación de junio en 1,4% y a la acumulada desde principios de año en 12,6%. En el año, medida en dólares, la Argentina se encareció.

La caída del peso argentino fue acompañada por varias monedas de la región ayer, con la excepción del real brasileño y el peso chileno, que ganaron terreno. En lo que va del año, el peso argentino es el que más se devalúa frente al dólar, con un retroceso del 5,62% frente al 1,56% que perdió la moneda que le sigue, el real brasileño. De un año a esta parte el peso pierde 10,75% frente al dólar y, también, lidera a la región.

El tipo de cambio real multilateral que mide el Banco Central subió 1,7 punto porcentual punta a punta en junio, aunque en promedio subió 1 punto respecto a julio. Esto –traducido– implica una levísima mejora de la competitividad cambiaria. Por segundo mes al hilo.