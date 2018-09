El dólar superó los $ 40,50 tras anuncio de bandas y el Central salió a ponerle techo

Tras develarse los detalles del acuerdo 2 con el FMI y el anuncio de la fijación de bandas cambiarias entre $ 34 y $ 44, el mercado respondió con un salto en la cotización del billete de hasta $ 1,20 en todos sus segmentos.

Esto generó que antes del mediodía el Banco Central (BCRA) saliera a vender en el mercado de futuros, tal como lo hizo en la rueda de ayer.

"Es un momento en el que el mercado está tanteando que pasa y aparte se suma la presión típica del fin de mes", explicó un operador.

Asimismo, cabe recordar que el nuevo esquema anunciado ayer, que busca además busca congelar la expansión de la Base Monetaria, comenzará a regir recién el próximo 1 de octubre.

El dólar mayorista llegó a tocar los $ 39,70 pesos en el MULC, pero luego de la intervención operaba a $ 39,50.

El promedio entre bancos que realiza el BCRA colocaba la cotización en los $ 40,52, $ 1,08 arriba del cierre de ayer.

En el mercado minorista, la divisa mostró un comportamiento similar en las pantallas del Banco Nación (BNA) donde saltó $ 1,20 y tocó los $ 40,40.

El dólar blue operaba en los $ 39,25.

"El Central ya está vendiendo en Rofex para mañana y eso genera caídas en el spot", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Bandas cambiarias

Ayer, se conocieron los detalles de la segunda parte del acuerdo entre la Argentina y el Fondo. En una conferencia de prensa el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y la directora gerente del organismo Christine Lagarde, anunciaron que la Argentina contará con un préstamo adicional de u$s 7100 millones y despejó así pagos de deuda hasta 2019.

Más tarde, el flamante titular del Banco Central, Guido Sandleris despejó los rumores que sonaban desde hace días y confirmó un esquema cambiario con "zonas de intervención", es decir, bandas de flotación.

La zona de no intervención fue delimitada por el BCRA entre $ 34 y $ 44 por dólar. Ese intervalo se ajustará diariamente a una tasa de 3% mensual hasta fin de año y se recalibrará al comienzo del año próximo. Si el peso sobrepasa el límite superior, el organismo podrá subastar hasta u$s 150 millones diarios "para dotar de liquidez al mercado y prevenir oscilaciones injustificadas". Como resultado, "el BCRA va a retirar los pesos que obtenga a través de los dólares y no va a inyectarlos de otra forma".

Por el contrario, si el peso se aprecia hasta perforar los $ 34, el BCRA podrá comprar reservas internacionales y decidirá según las condiciones de la economía cuánto esterilizar dichas compras. Se trata de la única excepción a su objetivo de agregados. "La BM solo podrá crecer si hay claras señales de confianza en el peso y en ese caso tendrá como contraparte un aumento de las reservas", destacó Sandleris.

El plan presentado implica una gran restricción en los pesos circulantes.