El dólar sumó su quinta rueda de suba al hilo y marcó récord histórico en $ 18,02

El dólar experimentó una rueda con todos los condimentos. Si bien durante la sesión la tendencia no estaba definida, el cierre fue contundente: se concretó la quinta suba consecutiva con un monto récord de casi u$s 1000 millones y el billete terminó en un precio histórico de $ 18,02.

En el segmento mayorista el tipo de cambio quedó seis centavos arriba, en un nivel alto pero no por encima del récord de fin de julio. Aunque trepó 20 centavos y tocó un pico $17,89, el dólar de los grandes jugadores cerró a $17,76, menos que los $ 17,82 que se llegaron a pactar pre PASO. En cambio, el billete sí quebró el máximo alcanzado en plena contienda de las elecciones primarias. En promedio calculado por el Banco Central (BCRA) fue $ 18,02, apenas por el máximo de fin de julio de $ 18,01; no obstante, algunos bancos privados llegaron a ofrecerlo a más de $ 18,20.

En tanto, el amplísimo volumen negociado, u$s 947,7 millones, se explica tanto por la demanda como por la oferta, ya que si bien hubo compras genuinas, por cobertura y estacionalidad, al dispararse la cotización surgieron muchos vendedores que quisieron aprovechar esos precios.

"Pasó un poco de todo. Entre los pesos que quedaron de la licitación (del martes), lo que se movió el precio y el volumen en futuros, el monto del contado voló. También el fin de año hace que esté más caliente todo. Hubo un tiroteo fuerte, pero había que tener agallas para vender a $ 17,87 o $17,88 a primera hora cuando no se sabía hasta donde podía ir", describió un corredor de la plaza porteña en off the record.

Según Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio, "la demanda por cobertura se instaló con fuerza desde temprano, forzando un raid alcista del tipo de cambio que solo se detuvo cuando tocó máximos en $ 17,89". Asimismo, detalló que "los altos niveles alcanzados estimularon la aparición de importantes órdenes de venta" que poco a poco, y con muchos altibajos, fueron diluyendo la presión compradora "con una simétrica caída" a $ 17,69. Ya en el último tramo de la sesión, los precios repuntaron y se acomodaron en $ 17,76.

Por su parte, Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios, citó en su informe diario que el volumen "inusual" de u$s 948 millones fue un 41% mayor que en la víspera, además de ser una cifra que no se registraba desde el día 9 de agosto, antes de las elecciones primarias. "El sobrante de pesos que tuvieron empresas, inversores y bancos (en la licitación de Lebac y Letes) pasó a posicionarse en dólares, ya sea a la espera de mejorar el negocio financiero y/o pagar deudas al exterior o comprar otros activos" en moneda estadounidense, agregó Izzo.

Para Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios, la demanda está ligada al cierre del año, "una toma de ganancia de las posiciones extranjeras con respecto a las Lebac". En cuanto a lo que viene, cree que en lo que queda del mes el dólar podría operar en el rango de $ 17,70 y $ 18.

Quintana, en tanto, opinó por medio de su informe diario que "las señales de precios emitidas por las cotizaciones en los mercados de futuros para los plazos más cortos parecen sugerir que el recorrido alcista del dólar tiene por ahora un pequeño margen para terminar diciembre algo por encima del valor actual".

Ayer los contratos de futuros se negociaron demandados durante la rueda, pero no convalidaron completamente el alza del spot, aseguraron desde Global Agro Brokers, dado que se comprimieron las tasas implícitas en torno a 150 puntos básicos en los plazos más cortos. En Rofex se operaron más de u$s 1.100 millones, de los cuales el 30% se negoció a fin de mes, a $ 17,875, lo que representa una tasa del 21,49%.