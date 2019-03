El dólar sumó otros 30 centavos y la tasa acompañó con otra suba

Fue otra rueda con presión sobre el tipo de cambio, que llegó a subir 80 centavos. La demanda de cobertura, tal como sucedió el martes, hizo saltar al dólar y el Banco Central (BCRA) tuvo que convalidar una tasa de casi el 65% para poner paños fríos.

La divisa llegó a superar la berrera de los $ 42 pesos en el mercado minorista, pero cerró 30 centavos arriba a $ 41,80 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El dólar mayorista mostró un comportamiento similar y ganó 35 centavos tras saltar 80, con lo que finalizó la rueda en los $ 40,85 en el MULC. El promedio entre bancos que realiza el Central sumó 36 centavos y fijó el precio en los $ 41,95.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 636,531 millones.

La tasa promedio total equivalente a la tasa de política monetaria fue 64.885%, muy por encima del 63,87% del martes. El monto total adjudicado fue de $ 210.122 millones, en una rueda en la que había anunciado $ 190.000 millones y vencían $ 201.000 millones, lo que representa una contracción de $ 9.083 millones.

Operadores de mercado deslizaron que el martes cortó cupón el Bono de Política Monetaria (BoPoMo), lo que liberó unos u$s 350 millones en el MULC.

"Se operó t+2 ya que vencen el jueves, eso pudo hacer sumado algo de presión", precisó una fuente.

"La suba del dólar en si misma genera más demanda. Lo decíamos el año pasado, el dólar no sube porque esté caro o barato, sube porque se percibe que seguirá subiendo", resumió el analista financiero Christian Buteler.

En este sentido, Gustavo Quintana de PR Cambios consideró que el lado positivo de la suba es que "la volatilidad puede alejar a fondos especulativos de corto plazo, al no asegurar un retorno en dólares importante con un tipo de cambio semifijo".

Desde Bull Market Brokers, Mauro Mazza resumió "marzo es así, todo volátil".

"Este es el tema, se mueve y no tenemos market maker. Está el maíz liquidando pero no al ritmo que se necesita que no es el ritmo natural de las cosas. La tasa ya no atrae inversores de afuera porque le prohibieron básicamente con los límites patrimoniales, y acá mientras badlar no suba seguiremos dando vuelta", analizó.

Y remarcó: "Que flote. Pero esperemos que a apartir de abril tengamos gente que de liquidez, ahí reside hoy todo"