El dólar sumó 60 centavos en mayo y acumula suba del 18,72% en el año

El dólar minorista cerró la última rueda de mayo con una suba de 30 centavos a $ 45,80 en las pantallas del Banco Nación (BNA), aunque durante la rueda llegó a trepar 50 centavos hasta tocar los $ 46.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) fijó el precio del billete en los $ 46,10, 46 centavos arriba.

El dolar mayorista mostró un comportamiento similar y terminó con un avance de 21 centavos hasta los $ 44,76, aunque superó los $ 45 en la rueda. De esta forma, la divisa terminó mayo 61 centavos arriba y acumula una suba del 18,727% respecto del final de diciembre del año anterior.

Durante la rueda, el peso argentino se depreció 0,48%, entre las peores emergentes con peor desempeño, solo por detrás de México, en un día en el que el peso mexicano se desmoronó -2,66% tras el anuncio de Donald Trump, respecto a que los Estados Unidos impondrá aranceles a ese país.

A nivel mensual, la caída del peso argentino fue del (-1,26%).

La tasa promedio total del día, equivalente a la tasa de política monetaria fue 70.73%, por debajo del 70,75% previo, con un monto total adjudicado de $ 220.401 millones, en una rueda con vencimientos por $ 229.547 millones, lo que representa una expansión de $ 9.146 millones.

"En las últimas riuedas hubo mucho volumen, hay que estar atentos a ver si junto a la financiación del mes no se terminó también la estabilidad del dólar", advirtió a El Cronista el analista financiero, Christian Buteler.

Recordó que el jueves "junto al salto del volumen hubo una fuerte expansión por Leliq".

Desde ABC Mercado de Cambios sustuvieron que "el adverso clima externo junto a las preocupaciones por la dinámica del tablero electoral local despertaron al dólar mayorista que repuntó, más allá de que recortó parte de la escalada".

"Esto sucede ya que crecen las dudas sobre la duración de la etapa ´dólar congelado', ya que no sólo se erosiona la competitividad ante la aún elevada inflación, sino que no resulta sustentable desde el punto de vista de la generación de divisas, y además continúa rehén de la evolución del humor de inversores extranjeros por sus tenencias en pesos y de los ahorristas en plazos fijos", agregaron.

El dólar blue se frenó en los $ 46.

El volumen negociado volvió a ser alto, al alcanzar los u$s 1.048,465 millones, mientras que en futuros MAE se negociarion u$s 105 millones. El jueves, la rueda tuvo volumen récord, al alcanzar los u$s 1.135,895 millones. Varios operadores coincidieron en que el alto volumen respondió el cierre de mes y también influyó el acople de algunas operaciones que ayer no pudieron hacerse por el paro.

Evolución del peso 31/5.