El dólar sumó $ 1,5 y quedó casi en $ 40 pese a que el BCRA vendió u$s 358 millones

Hubo anuncios pero siguen las dudas y falta mucha letra chica. Por ello, el día después de los discursos el mercado volvió a mostrar nerviosismo. Como si fuese poco el panorama local, que sigue con la mirada puesta en las negociaciones con el FMI, la situación externa tampoco ayudó y hubo un derrape de monedas frente al dólar en el mundo.

Ante el salto inicial que llevó al billete a superar los $ 39 en el MULC y los $ 40 en los bancos privados de la City, el Banco Central (BCRA) decidió subastar 100 millones de dólares a las 12 del mediodía de los que adjudicó su totalidad a $ 39,12.

Lejos de responder a la baja, tras la intervención el dólar mayorista saltó de los $ 39,08 a los $ 39,30. Con esta reacción poco favorable, la autoridad monetaria anunció una nueva subasta de hasta u$s 400 millones que realizó 3 minutos antes del cierre para lograr un efecto enfriamiento sobre el final.

Adjudicó u$s 258 millones a $ 38,91, lo que respondió a que "la demanda no llegó a u$s 300 millones" y logró que la divisa cerrara a $ 38,88 en el MULC, lo que representó sin embargo una suba de $ 1,48.

El dólar minorista mostró un comportamiento similar, sumó hasta $ 2 y tocó los $ 40 en las pantallas del Banco Nacion (BNA), que suele ofrecer una de las cotizaciones más bajas del mercado. Pero la última intervención del Central logró que el billete recortara la suba y cerrara a $ 39,68 en el promedio que releva el Central.

En bancos privados de la City porteña, el billete superó los $ 40 y llegó a coquetear con los $ 41, tal como sucedió el pasado jueves. El promedio entre bancos que realiza el Central terminó a $ 39,69, 80 centavos por encima de ayer.

El dólar blue se movió en los $ 40. Desde el mercado destacan que billete en el mercado paralelo "está fuerte por debajo del spot", lo que podría ser una señal que marca que comienzan a escasear los pesos "y el cierre de grifos estaría empezando a funcionar".

Sin embargo, aclaran que en el caso de los mercados formales la dolarización debe ser necesariamente efectuada por la vía legal, lo que le pone una presión adicional sobre el precio del dólar. "Los fondos que se van no pueden cubrirse en el mercado paralelo, tienen que cerrar posiciones en forma legal y por lo tanto es una presión que ese mercado no siente", explican operadores.

El mercado vs la confianza

Nery Persichini , gerente de Inversiones en GMA Capital destacó que "todavía no hay una oferta de divisas del sector privado que pueda saciar la demanda" y eso genera que el Banco Central siga siendo "el principal referencia del otro lado del mostrador y el responsable de estabilizar el tipo de cambio".

"Le sobra poder de fuego. Pero creo que la incertidumbre seguirá hasta que no haya novedades sobre la modificación del acuerdo con el FMI y de un acuerdo político de cara al presupuesto de 2019. Esto ya no es solamente una crisis cambiaria, sino una de confianza y política que se combate tanto con dólares como medidas de fondo", apuntó.

"La verdad es que los dos anuncios de ayer no fueron lo suficientemente contundentes para cambiar la tendencia, a eso sumale que hoy el mundo tampoco ayuda y acá está el resultado", explicó el analista financiero Christian Buteler en diálogo con El Cronista.

Y lamentó: "Son todos anuncios en general, deberían ser lo suficientemente claros y detallistas para poder disipar todas las dudas". Pese a que la situación de la región es similar los analistas coinciden en que "ya no se puede culpar a ningún vecino" y señalan que el problema más grave "es hoy la falta de confianza".

Mauro Cognetta, gerente de Mercado de Capitales & Derivados en Guardati Torti puso en duda que los $ 40 sean un techo, ya que después de la corrida "hoy es difícil de predecir".

"Lo que uno puede ver en las pantallas es que no parecen haber calmado al mercado, la demanda sigue ahí y los volúmenes operados no son guaaau", reconoció. Hoy, el operado en contado alcanzó los u$s 392,596 millones, mientras que en futuros MAE se movieron u$s 35 millones.

"Esto ya no es solamente una crisis cambiaria, sino una de confianza y política", aseguran desde el mercado.

Para Mauro Mazza, de Bullmarket Brokers el país necesita "un shock en el mercado de renta fija para estabilizar la plaza cambiaria" y destacó que los operadores "celebraron el comunicado de (Donald) Trump porque podría dar indicio de que permitirían a la Argentina usar dinero del FMI o alguna linea directa con la reserva federal o el tesoro americano, para estabilizar el mercado de cambio".

"Sabemos que con el trigo en dos meses vamos a tener que necesitar la mitad de las subastas de hoy el mercado se estabiliza con 150 o u$s 170 millones diarios que no tenemos, la mitad de eso se cubre con trigo en noviembre, diciembre, enero, por lo tanto es clave lograr algo de eso", analizó .

Y destacó: "El mercado comenzó a sentir el 'make Argentina great again" no es menor el comentario en primera persona de Trump y via comunicado de prensa de la casa blanca, es muy poco comun, solo israel recibe comentarios así. Impresionante

Caputo no viajó a Washington

El titular del Banco Central, Luis Caputo, no viajó a Washington con la comitiva que comanda el ministro de Hacienda, Nicolás Dujvone. Allí serán recibidos por la titular del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde para negociar la parte II del acuerdo, con los que buscarán que el FMI les adelante los desembolsos de 2019 de manera de despejar las dudas sobre el programa financiero del año próximo.

Desde el BCRA, aseguraron que "prefirió quedarse acá para monitorear cómo van las cosas" desde su despacho. De todas maneras, Caputo envió en su lugar a Gustavo Cañonero y Pablo Quirno, y ellos estarán permanentemente en contacto.