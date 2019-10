El dólar subió pese a ventas del Banco Central y ante una nueva baja de tasas

El dólar mantuvo su lenta pero firme tendencia alcista, que volvió a darse en sintonía con una renovada baja en la tasa.

Así, el dólar mayorista sumó 14 centavos y quedó a un paso de los $ 58, al terminar a $ 57,99 en el MULC y alcanzó niveles de fines de agosto pasado.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) fijó el precio en los $ 60,30, 6 centavos arriba. El dólar minorista mostró un comportamiento similar y trepó 10 centavos, con lo que terminó a $ 59,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

De esta forma, el peso argentino se depreció 0,23%.

Operadores precisaron que posturas de venta en torno a los $ 58 desde el inicio de la rueda hicieron presumir la presencia del Banco Central. Sobre el final de la sesión la autoridad montearia volvió a salir a vender por la presión compradora, con la ayuda de bancos oficiales.

Mauro Mazza, de BullMarket Brokers estimó que el BCRA "está perdiendo unos u$s 100 millones por día" para frenar el precio del billete.

"Son u$s 2 mil millones por mes. Los ahorristas están comprando unos 56 a u$s 60 millones por día. Está muy raro el mercado, y preocupa", reconoció y no descartó un nuevo salto sobre el filo de las elecciones pese al "paraguas" cambiario que aplicó el Gobierno.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 335,021 millones, sin que se registraran operaciones en el segmento de futuros MAE.

A las 15.20, el dólar MEP se movía en los $ 64,47 (+2,4%), mientras que el dólar CCL operaba en los $ 67,39. El dólar blue se colocaba en los $ 61,75.

La tasa sigue en baja

La tasa promedio total del día, que surge tras dos licitaciones de Leliq, fue del 70.985% por debajo del 71,91% previo. El monto total adjudicado fue de $ 211.367 millones, en una rueda en la que vencían $ 246.682 millones.

Esto representó una expansión de $ 35.315 millones. La tasa de referencia perdió más de 13 puntos desde su máximo alcanzado despues de las elecciones PASO, pero todavía está lejos del piso del 63% previo a los comicios.

El trader de monedas Cristina Gardel consideró que si bien está bien que el Gobierno avance en una baja de la tasa el momento no es el mejor.

"No claro que no era el momento ahora. Era antes. Pero la política de tasas (más alla de cual es nivel optimo) siempre ha sido inconsistente. La bajan y la suben", analizó.

Desde ABC Mercado de Cambios, destacaron que "otra vez sobraron pesos de la licitación del Leliq, que eventualmente aplicaron los bancos a otro activos en la misma moneda y tal vez algunos subieron por compras para coberturas ante la suba de la divisa".