El dólar sube y opera por encima del techo que le había puesto el BCRA

El dólar minorista sumaba 4 centavos en la apertura y se vendía a 20,56 pesos, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA).

En sintonía, el dolar mayorista suma 6 centavos, ubicándose a $ 20,29 para la venta en el MULC.

De esta forma, la divisa avanzaba en el MULC por encima del techo que le puso en las ruedas pasadas la entidad que dirige Federico Sturzenegger, que salió a vender cuando el billete superó los $ 20,26.

El dólar Banco Nación (BNA) ganaba 5 centavos y se vendía a $ 20,50, mientras que el dólar blue se colocaba en los $ 20,76.

Por el momento, no se registraba actividad del BCRA en el mercado de cambios. La última venta fuerte la realizó el pasado lunes, cuando volcó u$s 120 millones y superó los u$s 500 millones colocados en reservas en lo que va de marzo para frenar al billete.

Ayer, tanto el mayorista como el minoristas transcurrieron gran parte del día en terreno negativo, aunque finalmente terminaron levemente arriba. El primero perdió 7 centavos, y finalizó un centavo arriba a $ 20,23, mientras que el segundo cedió 5 centavos, hasta corregir, subir un escalón y terminar en $ 20,52.

Percepción ahorrista

Por la suba del dólar, en febrero cayó la confianza de los ahorristas en la economía, aumentó la preferencia por ahorrar en moneda extranjera y el plazo fijo perdió terreno como alternativa. El humor de los inversores, muy correlacionado con el clima político y social, se deteriora desde las elecciones legislativas a esta parte y hace crecer el apetito por el billete verde.

Ayer se publicó el Índice de Confianza del Inversor (ICI) que elabora cada mes DAlessio Irol para la Cámara de Agentes de Bolsa. La edición de febrero mostró cómo se resintió la fe de los ahorristas en el plazo fijo bancario, en favor de la compra de dólares, entre las dos opciones más comúnmente mencionadas por los encuestados.

Cuanto tuvieron que contar qué inversiones tienen, el 57% de los encuestados dijo tener ahorrados dólares. Esto implica un crecimiento de la preferencia por el dólar, probablemente impulsado por la suba del dólar de los últimos mes, ya que en enero el 54% había dicho lo mismo.