El dólar saltó y cerró a $ 40 en una rueda marcada por rumores de dolarización

Por cuarta rueda consecutiva, y en medio de rumores desmentidos por el Gobierno sobre una posible dolarización de la economía, el dólar cerró en alza.

En el mercado mayorista, el billete trepó $ 1,35 hasta los $ 39,55 en el MULC. El Banco Central (BCRA) no apareció hasta apenas 10 minutos antes del cierre cuando realizó ventas a contado. La intención no fue bajar el precio, si no ponerle un techo, ya que las ventas se realizaron a $ 39,75.

En las pantallas del Banco Nación (BNA), la divisa también mostró un avance desesperado al ganar $ 1,20 y cerrar en los $ 40. En bancos privados de la City la divisa superó ampliamente este valor.

En el mercado, coincidían que los rumores sobre una dolarización de la economía "generó algún movimiento especulativo". "Cuando hay incertidumbre, la gente compra cualquier cosa", reconoció Gustavo Quintana de PR Cambios en diálogo con El Cronista.

"Es lamentable que se vuelva a hablar de eso. La verdad es que nuestro tipo de cambio tradea cualquier noticia que se cruce, pero sigo pensando que es el problema de siempre, no aparece oferta por crisis de confianza", opinó Fernando Camusso de Rafaela Capital.

Destacó que en el contexto mundial "las emergentes hoy se aprecian hasta 3%" la lira turca sube tras la decisión de Turquía de subir la tasa, mientras que el peso de deprecia.

El dolar blue se colocaba en los $ 39,25.

Niegan dolarización de la economía

El Ministerio de Economía desmintió hoy "totalmente" que el Gobierno esté en negociaciones con Estados Unidos para avanzar en una nueva convertibilidad peso-dólar.

"Desmentimos totalmente. Será una opinión de Larry Kudlow, no es lo que está negociando la Argentina con el FMI", aseguraron los voceros de la cartera de Hacienda con El Cronista.

Voceros del Banco Central (BCRA) se expresaron en la misma linea y prefirieron poner el foco en las negociaciones con el Fondo: "no es lo que está negociando argentina con el FMI".

Kudlow, analista económico, periodista y asesor del presidente Donald Trump, deslizó la posibilidad de una nueva convertibilidad del peso-dólar y afirmó que el gobierno argentino está trabajando activamente en ese sentido.