El dólar sube en otra rueda con reducción del monto de subasta

El dólar minorista mostraba una suba de 10 centavos en las pantallas del Banco Nación (BNA) y se vendía así a 27,90 pesos.

En el mercado mayorista, la divisa recortaba la suba inicial de 18 centavos que lo llevó a tocar un techo de $ 27,45 en el MULC, para venderse luego del mediodía a $ 27,39, 14 centavos por encima.

El dólar blue operaba en tanto a $ 28,10.

Desde hoy, el Banco Central (BCRA) licitará solo u$s 50 millones en las subastas que realiza cada mediodía por cuenta y orden del Ministerio de Hacienda. La semana pasada, la cartera que dirige Nicolás Dujovne anunció su decisión de reducir el monto que coloca cada el mediodía en el mercado.

La autoridad monetaria informó que subastó hoy por cuenta y orden del Ministerio de Hacienda u$s 50 millones con un promedio de corte de $ 27,39 y un precio mínimo adjudicado de $ 27,38.

Las primeras tres ruedas pasó de u$s 100 millones a u$s 75 millones y hoy la suma quedará finalmente en u$s 50 millones.