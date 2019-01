El dólar sube 40 centavos por la sorpresa que generó ayer el Banco Central

El dólar mayorista arrancó el día envalentonado tras la intervención de último momento del Banco Central (BCRA) en la rueda previa.

Después de tocar un máximo en $ 38 empezó la toma de ganancias y pasado el mediodía la divisa se opera en torno a $ 37,73, 23 centavos por encima del último cierre. De todas formas, el dólar persiste en la zona de no intervención, dado que para hoy se fijó la banda entre $ 37,523 y $ 48,559.

El valor promedio del billete se encuentra en $ 38,89, es decir, 42 centavos por encima de la media del miércoles.

En tanto, se ofrece a $ 38,70 en el Banco Nacion, 30 centavos más que ayer.

Ayer el tipo de cambio había mostrado una tendencia compradora y en la City se descartaba una aparición oficial. Sin embargo, la entidad quiso reforzar el rumbo alcista y se llevó u$s 30 millones mediante licitación.

"Arrancó bastante picante la rueda tras el cierre de ayer, momento en que apareció el Banco Central. Seguramente alguno quedó mal vendido y salió compra hoy", comentó Claudio García, operador de Oubiña Cambios.

La moneda estadounidense se mantiene en la "zona de no intervención" por lo que hoy no debería aparecer el Banco Central; sería entonces la primera vez que el organismo no licita desde que el jueves pasado debutó como comprador.