El dólar sube 30 centavos y el Central compra u$s 75 millones para impulsarlo

El dólar mayorista comenzó la rueda en alza y el Banco Central (BCRA) aprovechó el impulso y compró u$s 75 millones para acelerar la suba del billete que permanece muy por debajo de la zona de no intervención.

Así, la divisa ganaba 32 centavos esta tarde en el MULC donde se vencía a $ 37,52 luego de haber avanzado apenas un centavo ayer.

El dólar minorista mostraba un comportamiento similar y ganaba 20 centavos en las pantallas del Banco Nación (BNA), donde operaba a $ 38,30.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) colocaba el precio del billete en los $ 38,40, 15 centavos por encima del cierre de ayer.

El dólar blue se movía en los $ 37,50.

A diferencia de lo que pasó lunes y martes, cuando el Central salió al inicio de la rueda a comprar dólares, la autoridad monetaria hizo hoy su ingreso sobre el mediodía.

En su primera aparición se quedó con u$s 50 millones a $ 374320, siendo el máximo precio de compra de $ 37,4400.

En la segunda, compró u$s 25 millones a un precio promedio de $ 37.3764, siendo el máximo precio de compra de 37.3790.

"Creo que esta suba puede ser resultado de la baja de tasas, algún declive del real que genera algún contagio y puede ser el tema de las Letes -a las que se entra en dólares- como siempre, es resultado de una combinación de factores", analizó en diálogo con El Cronista Gustavo Quintana de PR Cambios.

Planteó que "de todos modos, sigue lejos del límite inferior de la zona de no intervención".

Ayer, el Banco Central volvió a adquirir tal como sucedió el lunes u$s 75 millones. Fue en dos subastas una al comienzo de la rueda por u$s 50 millones y la segunda por u$s 25 millones.

Sin embargo, la divisa apenas avanzó un centavo y se mantiene así 80 centavos por debajo de la zona de no intervención que para hoy se coloca en los $ 37,26 y los $ 48,22.

En la rueda del martes la tasa de Leliq volvió a bajar y quedó a un paso de perforar el 50%. Hoy el BCRA licitará Letras de Liquidez a 7 días por $ 175.000 millones, en una fecha en la que vencen u$s 160.000 millones.