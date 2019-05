El dólar suavizó la suba y la tasa bajó en una rueda sin la brújula de Wall Street

El dólar revirtió la suba inicial que lo llevó a trepar hasta 30 centavos y terminó sin cambios casi respecto al viernes, en una rueda con pocas operaciones que se vieron reflejadas en ekl monto negociado en una rueda sin operaciones en Wall Street por el feriado del Día de la Memoria en los Estados Unidos.

El peso argentino terminó con una apreciación del 0,07%, luego de comenzar la rueda como la peor moneda emergente con una depreciación del 0,50%.

En tanto, el Banco Central (BCRA) convalidó una baja en la tasa de política monetaria que se ubicó en un 70,823%, por debajo del 70,94%. El monto adjudicado fue de $ 194.179 millones, en una rueda con vencimientos por $ 208.776 millones, lo que representa una expansión de $ 14.598 millones.

El dólar mayorista quedó en los mismos niveles del viernes a $ 44,82 en el MULC, luego de superar los $ 45 en el arranque.

El dólar minorista cerró a $ 45,90, 10 centavos arriba en las pantallas del Banco Nación (BNA), tras tocar los $ 46,10. El promedio entre bancos que realiza el Banco Central colocó el precio del billete en los $ 46,09, apenas 3 centavos arriba.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 197,643 millones, muy por debajo del promedio de u$s 600 millones diarios, sin operaciones en el segmento de futuros MAE

El dólar blue se colocó en los $ 46,15.

"Fue una rueda con muy bajo volumen de negocios, por efecto del feriado en los Estados Unidos. El dólar operó con tendencia mixta pero con escasa representatividad de los valores anotados", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Planteó que "la proximidad del fin de mes y las medidas de fuerza anunciadas para el miércoles pueden alterar someramente la paz cambiaria alcanzada y forzar una recuperación de los precios que se vuelvan a acomodar hacia el fin de esta semana".

Desde ABC Mercado de Cambios destacaron que la semana pasada los exportadores cerealeros liquidaron u$s 542 millones, a los que si se suman los u$s 300 millones semanales de licitaciones del BCRA, el próximo mes la autoridad monetaria tendría una oferta asegurada de u$s 800 millones semanales de ingresos de la divisas".