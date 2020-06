El dólar "solidario" volvió a subir y roza los $ 94

El dólar blue operó sin cambios en los $ 124, luego de llegar a trepar hasta los $ 126 en la rueda del martes.

En el mercado oficial se repitió la lenta pero decidida tendencia alcista. El dólar minorista sumó 25 centavos en las pantallas del Banco Nación (BNA) y cerró a $ 71,50.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) colocó el precio en los $ 72,28, lo que dejó al dólar "solidario" al borde de los $ 94 a $ 93,94.

El dólar mayorista sumó sus habituales 9 centavos y terminó así en los $ 69,26 por unidad, precio al que el Banco Central elevó su ficha de u$s 50 millones en el MULC.

El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 359,074 millones, con u$s 220 millones registrados en el sector de futuros MAE. Se trata del volumen más alto de la semana y eleva el promedio diario de mayo, colocándolo por encima del de los últimos cuatro meses.

El Banco Central compró durante la rueda unos u$s 100 millones. Así acumula casi u$s 800 millones desde las nuevas normas de acceso al mercado de cambio que se aplicaron en la última rueda de mayo.

Para el economista Amilcar Collante "la estrategia es deslizar el dólar oficial en ese porcentaje ínfimo e ir actualizándolo para que no tenga impacto en los precios".

"El tema es que las medidas de ajustar más el cepo va medio contra eso, ya que se complica el acceso a los dólares de los importadores", agregó.

Collante destacó que en las dos últimas dos semanas las monedas de la región se apreciación, en especial en Brasil principal socio comercial, que orillaba 6 reales por dólar. "Eso nos conviene, el tipo de cambio real multilaterial con los principales socios comerciales subió un 8% en 15 días y está 18% arriba de lo que fue la apertura del cepo en 2015", precisó.

Por ello aclaró: "El nivel de competitividad de Argentina está bien, el tema es que no hay confianza y tiene incentivos a atrasar la liquidación de expos, pero si lo miramos históricamente no es un tipo de cambio que no sea competitivo".

Exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron el martes unos u$s 112,280 millones en el mercado de cambios.

El peso argentino se depreció sus habituales (-0,13%) en un día de comportamientos mixtos en el resto de las monedas de la región.