El dólar "solidario" volvió a subir y el blue se quedó en $ 124

El dólar blue cerró sin cambios a $ 124 en el mercado paralelo, aunque llegó a sumar $ 2 en la sesión y tocar los $ 126.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) avanzó 15 centavos hasta los $ 72,03, lo que impulsó el precio del dólar "solidario" a los $ 93,64.

El dólar minorista avanzó 50 centavos y trepó hasta los $ 71,25 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El dólar mayorista ganó 9 centavos hasta los $ 69,17, precio al que el Banco Central elevó su ficha por u$s 50 millones en el MULC.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 252,690 millones, con u$s 82 millones registrados en el sector de futuros MAE.

El Banco Central habría comprado unos u$s 30 millones. El lunes la autoridad monetaria tuvo una participación compradora por aproximadamente u$s 60 millones. De esta forma, la autoridad monetaria acumula reservas por casi u$s 650 millones desde las nuevas normas de acceso al mercado de cambio que se pusieron en marcha en la última rueda de mayo.

El lunes el Central dio a conocer el formulario que deben llenar los importadores para acceder al mercado de cambios. A la vez, se conoció la decisión del Gobierno de expropiar la empresa Vicentín.

En este sentido, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, defendió la decisión y remarcó que se trata de una "solución virtuosa" que "permitirá al Estado tener un rol testigo en el mercado agropecuario y en el mercado de divisas".

El ministro adelantó que la nueva empresa aportará un "comportamiento más previsible" en el mercado de cambios de la Argentina, al acusar a buena parte del sector agroexportador de "prácticas especulativas que fuerzan una devaluación del tipo de cambio".

"Después de desinflarse desde los máximos, las brechas siguen en busca de una consolidación, mientras los operadores analizan la pulseada entre la fuerte emisión monetaria y la coyuntural mayor demanda de dinero por la pandemia así como las últimas restricciones que complican la operatoria", señaló el economista Gustavo Ber.

De esta forma, el peso argentino se depreció en sintonía con el resto de las monedas de la región. El real caía 1,6% después de varias ruedas de recuperación.