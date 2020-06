El dólar solidario superó los $ 93 y el blue operó en $ 124

El dólar blue arrancó la semana sin cambios en los $ 124. Sin embargo, en el mercado oficial se mantuvo la tendencia alcista. El promedio entre bancos que realiza el BCRA sumó 40 centavos y se colocó en los $ 71,88, lo que elevó el precio del dólar "solidario" a los $ 93,44.

El dólar mayorista sumaba 9 centavos y se colocaba así en los $ 69,08, precio al que el Banco Central (BCRA) elevó su ficha de u$s 50 millones en el MULC.

El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 215,564 millones. Un dato no menor fue el récord de operaciones para octubre en el mercado de futuros, donde se registraron operaciones por u$s 807,200 millones.

El BCRA volvió a comprar reservas y operó fuerte en futuros.

"El BCRA mantuvo su actividad en los mercados de futuros con ventas que achataron la curva de la tasa implícita para dar cobertura que diluya la presión sobre el contado", precisó Gustavo Quintana de PR Cambios.

En diálogo con El Cronista, explicó que "la intención de intervenir en los mercados de futuros es la de dar cobertura a tasa conveniente para que desarmen posiciones en moneda extranjera para diluir presión sobre el contado, con tasas implícitas más bajas".

"Hoy en rofex tambié bajó los precios, eso pude inducir a desalentar expectativas de devaluación menor a la pensada", remarcó.

Durante la rueda, la entidad que dirige Miguel Ángel Pesce tuvo una participación compradora de aproximadamente u$s60 millones. De esta forma, desde la última rueda de mayo y lo que va de junio acumula comprar por unos u$s 650 millones desde las nuevas normas de acceso al mercado de cambio

El dólar minorista operó sin cambios en los $ 70,75 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El peso argentino se depreció su habitual (-0,17%). Mientras el resto de las monedas de la región también cayó y el real brasileño se recuperó (1,76%).