El dólar sigue calmo: subió sólo un centavo y se mantiene en los $ 28

El dólar mayorista experimentó hoy una suave recuperación y quedó sobre el final de la rueda en los $ 27,41, apenas dos centavos arriba de su cierre previo en el MULC. De este modo, cambió la tendencia y recuperó una parte de la pérdida de ayer.

Con la misma tendencia, el dólar minorista trepó sólo un centavo, a $ 28,04, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA). En las pantallas del Banco Nación, se mantuvo sin cambios a $ 27,90 para la venta.

"El tipo de cambio no logra volver a los niveles con los que cerró la semana anterior. Alternando subas y bajas pero siempre en un escenario de marcada tranquilidad y magro volumen de negocios, la evolución del dólar mayorista luce hasta ahora alejada de los ajetreados días que atrajeron la atención de inversores y ahorristas", señaló el informe de PR Corredores de Cambios.

El total operado en la fecha ascendió en el segmento de contado a u$s 581,834 millones y a u$S 66 millones en los mercados de futuros MAE. En tanto, en la subasta que realiza diariamente el BCRA por cuenta del ministerio de Hacienda, el monto adjudicado fue de u$s 100 millones. El precio promedio de corte se ubicó en $ 27,3925, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,3820.

De acuerdo con el reporte, el inicio del período de cierre de posiciones y liquidaciones del mes que finaliza el martes próximo puede comenzar a tener cierto impacto en la cotización del dólar, colocándolo con un piso cercano a los $ 27,50 por unidad.

¿Es momento de dolarizarse?

Pablo Castagna, director de Portfolio Personal, aseguró que para un perfil conservador "claramente es un buen escenario para dolarizarse en el mercado de capitales".

"Aprovecharía las licitaciones de las Letras del Tesoro (Letes ) que permite a los inversores minoristas, mediante estos instrumentos, obtener un tipo de cambio mayorista", señaló en diálogo con El Cronista.

Como dato adicional, destacó que en el mercado de futuros (Rofex ) se están operando dólares a diciembre a $ 32, lo que implica una devaluación del 16% directa, prácticamente la misma tasa que se obtiene con una Lebac anualizada. Es decir que un inversor con perfil conservador no correría riesgo tipo de cambio.

Para un perfil de riesgo más moderado, Castagna indicó que aprovecharía este tipo de cambio para dolarizar la cartera vía bonos. Por ejemplo, el AY24 que rinde 7,60% anual en dólares.