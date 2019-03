El dólar se recalienta y salta 50 centavos en la primera rueda de marzo

El dólar mayorista mostraba un salto de 57 centavos esta tarde y se vendía a $ 39,72 en el MULC, luego de haber avanzado más de 30 centavos ayer en la que fue la última rueda de febrero.

"Siguen fuerte la demanda por compras de cobertura", señaló un operador en diálogo con El Cronista.

En el mercado minorista, la divisa mostraba un comportamiento similar y sumaba 50 centavos con lo que operaba a $ 40,60 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central mostraba una suba de 13 centavos hasta los $ 40,56.

El dólar blue se movía en los $ 39.

En cuanto a la tasa, el BCRA ofrecerá Letras de Liquidez (Leliq​​​​​​) a 9 días por $ 190.000 millones, en una rueda con vencimientos por $ 166.694 millones, lo que significará una contracción. Ayer la tasa mostró una leve suba y quedó por encima del 50%.

Ayer, el dólar terminó el mes de febrero con una suba de casi 5%, unos $ 2 por encima de la última rueda de enero y quedó por encima de los $ 40 en la plaza minorista impulsado por la demanda típica del fin de mes.

Tras el cierre de la rueda, el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central (BCRA) y aportó nuevas precisiones sobre el esquema monetario con el que busca controlar al dólar y domar a la inflación.

Sandleris reconoció que la inflación de febrero será alta

En un comunicado, el organismo reconoció que "la inflación sigue siendo alta" y dijo que, por ello, considera necesario intensificar el sesgo contractivo de su esquema monetario. El Central indicó que las medidas anunciadas apuntan a moderar el impacto de la dinámica inflacionaria de corto plazo sobre las expectativas de inflación.

Dado que buscará inyectar menos pesos para no incrementar la base monetaria, a partir de marzo el BCRA se autolimitará a comprar hasta u$s 50 millones, es decir, u$s 25 millones menos que hasta febrero.