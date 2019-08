El dólar se mantuvo en $ 57, sin que el Banco Central vendiera reservas

El dólar minorista cerró sin cambios a $ 57 en las pantallas del Banco Nación (BNA), con lo que se mantiene así en niveles de cierre del pasado viernes, mientras que en el mercado mayorista del MULC el billete mostró un leve avance de 7 centavos hasta los $ 55,09.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) fijó el precio en los $ 57,24, 3 centavos por debajo de los números del miércoles.

El precio se mantuvo quieto sin la intervención de la entidad con venta de reservas, tal como sucedió en la rueda de ayer cuando vendió u$s 94 millones, o el lunes cuando colocó u$s 112 millones, que se sumaron a los u$s 503 millones con los que intervino la semana pasada.

La entidad si colocó los u$s 60 millones diarios, en dos tramos, que subasta por cuenta y orden del Tesoro.

Mirá también Según un consorcio de bancos, el dólar está por encima de un valor razonable El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) elabora un modelo de valor -fair value- de monedas emergentes que advirtió sobre la apreciación del peso en 2018. Ahora, dice que tras el salto del dólar el castigo a la moneda local es excesivo.

Un dato no menor de la rueda fue que el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 309,661 millones, sin operaciones en el segmento de futuros MAE. Esta suma más baja desde noviembre del año pasado, a excepción de los días coincidentes con feriados en los Estados Unidos.

"Parecía un día feriado en EE.UU., y eso se debió a que era el último día para encuadrase las entidades financieras al comunicado A 6754 del 15 de agosto", explicaron desde ABC Mercado de Cambio.

La medida del BCRA puso, en plena corrida, un tope específico para la posición que los bancos pueden tener en moneda extranjera al contado y en futuros. El tope será de 5% sobre la RPC del mes anterior. Las entidades tienen actualmente un tope global, que incluye todos los instrumentos y operaciones en moneda extranjera.

El efecto del cambio normativo fue generar más oferta de divisas en el mercado cambiario, al transformarse los bancos los oferentes.

La tasa promedio total de Leliq, equivalente a la tasa de política monetaria fue de 74.979% y el monto total adjudicado fue de $ 268.243 millones, en un día con vencimientos por $ 272.685 millones, lo que representa una expansión de $ 4.442 millones.

El dólar blue se movía en los $ 58,50.