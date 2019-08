El dólar se mantiene en los $ 57 sin ventas de reservas por parte del BCRA

El dólar minorista operaba estable en los $ 57 en las pantallas del Banco Nación (BNA), mientras que el promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) fijaba el precio en los $ 57,27, 4 centavos menos que el viernes.

En tanto, en el mercado mayorista del MULC la divisa sumaba 25 centavos y se vendía a $ 55,40. Las primeras operaciones se registraron recién una hora después de la apertura del mercado.

Hasta el momento el Banco Central no vendió reservas propias, pero si u$s 30 millones por cuenta del Tesoro, parte de los u$s 60 millones que vende a diario en dos bloques.

El volumen negociado volvía a ser bajo y superaba apenas los u$s 132 millones después del mediodía.

Al respecto, Gustavo Quintana de PR Cambios explicó que "las últimas regulaciones oficiales restringieron mucho la operatoria", en referencia a la decisión de la entidad que dirige Guido Sandleris de obligar a los bancos a que reduzcan sus tenencias en moneda extranjera.

De esta forma, el Central busca que aumente la oferta de dólares en el mercado y restarle así presión al billete.

El dólar blue se colocaba en los $ 58.

La semana pasada el Banco Central vendió u$s 759 millones para evitar un nuevo salto del dólar que se mantuvo en los $ 57 en las pantallas del BNA.

El billete minorista retrocedió 81 centavos la semana pasada y quedó en los $ 57,30 para la venta.

El BCRA efectuó la primera subasta de Leliq a 7 días con un monto adjudicado de $ 197.137 millones y una tasa promedio del 74,987%. Hoy la entidad ofrecerá al mercado Leliq por un monto de $ 240.000 millones, en un día con vencimientos por $ 336.667 millones.