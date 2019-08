El dólar cayó 10 centavos sin ventas del BCRA y en un mal día para las monedas emergentes

El dólar cayó 10 centavos y cerró a $ 57,20 según el promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA), en una rueda en la que la autoridad monetaria no vendió reservas y con un contexto internacional difícil que mostró números rojos para la mayoría de las monedas emergentes.

El dólar minorista cerró sin cambios a $ 57 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

En el mercado mayorista del MULC, la divisa sumó 14 centavos y terminó a $ 55,29. Un detalle no menor es que las primeras operaciones se registraron recién una hora después de la apertura del mercado y el monto operado volvió a ser muy bajo al alcanzar apenas los u$s 377,315 millones-

El Banco Central no vendió reservas propias, desde las PASO colocó casi u$s 800 millones, pero si u$s 60 millones por cuenta del Tesoro.

El peso argentino se depreció 0,28% en un mal día para la mayoría de las monedas emergentes por el recrudecimiento de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos

Gustavo Quintana de PR Cambios explicó que "las últimas regulaciones oficiales restringieron mucho la operatoria", en referencia a la decisión de la entidad que dirige Guido Sandleris de obligar a los bancos a que reduzcan sus tenencias en moneda extranjera.

El dólar blue se colocó en los $ 57.50.

En la licitación de Leliq, la tasa promedio total del día equivalente a la tasa de política monetaria fue 74.987% y el monto total adjudicado fue de $ 321.815 millones, en un día con vencimientos por $ 336.667 millones, lo que implica una expansión de $ 14.852 millones.

La semana pasada el Banco Central vendió u$s 759 millones para evitar un nuevo salto del dólar que se mantuvo en los $ 57 en las pantallas del BNA.